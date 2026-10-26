UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo cập nhật, rà soát các nội dung liên quan kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex).

Chiều 26/10, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 10, ông Nguyễn Phi Đa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, thông tin về việc xử lý các nội dung liên quan đến sai phạm tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) - theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo ông Đa, ngày 19/10, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan thanh tra cập nhật thông tin, phối hợp với các cơ quan tham mưu UBND tỉnh và những đơn vị đang rà soát theo kết luận Thanh tra Chính phủ.

“Vụ việc đã được văn phòng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh”, ông Đa nói.

Ông Nguyễn Phi Đa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin về vụ việc. Ảnh: T.X

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng cho biết sẽ tổng hợp các thông tin như Chánh Văn phòng nêu và có báo cáo chính thức sau.

Petimex bị xác định nhiều sai phạm, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Trước đó, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Petimex. Kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm, trong đó có những hành vi có dấu hiệu tội phạm, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và có dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Cụ thể, qua phân tích tài liệu do Petimex cung cấp, đoàn thanh tra xác định trong tháng 3/2026, doanh nghiệp này bán 16,268 triệu lít xăng dầu cho 14 khách hàng trước các kỳ điều hành giá, với giá thấp hơn giá thành, trái quy định. Số tiền thiệt hại đối với Petimex được ước tính khoảng 58,433 tỷ đồng.

Ngoài ra, Petimex bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S theo đơn hàng ngày 6/3 cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm, trái quy định và trái với hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu ký ngày 2/1/2026 cùng biên bản ghi nhớ ngày 23/2/2026 giữa hai bên. Số tiền thiệt hại được ước tính khoảng 41,59 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, thông tin về việc xử lý các nội dung liên quan vụ sai phạm tại Công ty Petimex

Theo kết luận thanh tra, các hành vi trên có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xem xét, khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 8/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản thông báo chuyển kiến nghị khởi tố của Thanh tra Chính phủ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để giải quyết.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc Petimex bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, trị giá tương đương 2.841,8 tỷ đồng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Thanh tra Chính phủ nhận định vụ việc có dấu hiệu của các tội trốn thuế, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với nội dung này, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu và kiến nghị cơ quan điều tra của Bộ Công an cùng Công an tỉnh Đồng Tháp xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã thông báo tiếp nhận kiến nghị khởi tố.

Nhiều vi phạm khác

Kết luận thanh tra còn chỉ ra việc Petimex bán xăng dầu cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm từ ngày 27/1 đến 24/2/2026 với giá thấp hơn mức giá được xác định tại thời điểm ký xác nhận 15 đơn đặt hàng.

Hoạt động này vi phạm quy chế bán hàng, hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu, biên bản ghi nhớ giữa hai bên và quy định pháp luật về quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đoàn thanh tra ước tính thiệt hại trong vụ việc này khoảng 2,3 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đáng chú ý, sau khi đoàn thanh tra làm việc về đơn hàng ngày 6/3, Tổng Giám đốc Petimex và lãnh đạo Phòng Kinh doanh đã bổ sung "biên bản sửa đổi bổ sung ngày 2/3/2026", ký lùi ngày để cung cấp cho đoàn thanh tra. Kết luận xác định hành vi này vi phạm quy định của Luật Thanh tra và có dấu hiệu của tội giả mạo trong công tác.

Đối với hoạt động bán hàng tạm nhập, tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài với giá thấp hơn chi phí kế toán, đoàn thanh tra ước tính số tiền thiệt hại đối với Petimex khoảng 322 tỷ đồng. Hành vi này có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bên cạnh đó, việc nâng định mức nợ cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long (PTC) qua các năm, cho nợ không cần tài sản thế chấp và không có bảo lãnh ngân hàng, bị xác định không đúng quy định. Số tiền thiệt hại được ước tính khoảng 86,188 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Petimex cũng ban hành chính sách bán hàng cho phép khoản nợ của hai công ty con là Công ty cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp và Công ty cổ phần Nhiên liệu Tây Đô vượt quá giá trị tài sản bảo đảm. Đoàn thanh tra ước tính thiệt hại trong nội dung này khoảng 1,408 tỷ đồng.

Ngoài ra, Petimex đầu tư, lắp đặt hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tự động tại các bồn nhưng không sử dụng để theo dõi, quản lý, mua bán và thanh toán lượng hàng nhập, xuất qua bồn theo quy định.

Công chức Chi cục Hải quan khu vực XVII thuộc Cục Hải quan được giao nhiệm vụ cũng không thực hiện việc so sánh, đối chiếu số liệu từ thiết bị đo mức tự động với kết quả giám định. Theo kết luận thanh tra, các hành vi này có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh các nội dung trên, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra nhiều vi phạm hành chính tại Petimex, gồm sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu không đúng quy định; không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc hoặc duy trì thấp hơn mức tối thiểu; găm hàng trong kho vượt quá 150% lượng hàng tồn kho trung bình của ba tháng liền kề trước đó.