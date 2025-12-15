Thanh tra tỉnh An Giang vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất tại tuyến đường T2-1 (khu vực đê bao Đồng Hòa) đối với UBND xã Hòa Điền.

Tuyến đường T2-1 dài khoảng 5km, được hình thành từ sau năm 2001, khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) thực hiện chủ trương đào kênh đê bao nhằm quy hoạch vùng nuôi thủy sản, trồng lúa.

Theo kết luận thanh tra, thời gian qua, tại tuyến đường này xảy ra tình trạng nhiều người dân chiếm đất, tự ý phân lô, bán nền và xây dựng nhà trên đất Nhà nước quản lý.

Quá trình xác minh cho thấy, UBND xã Hòa Điền xét chọn đối tượng được thuê đất không thực hiện công khai. Đáng chú ý, 10 trường hợp được thuê đất đều là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và công chức địa chính xã.

Sau đó, các cá nhân này nhờ người thân (vợ, anh ruột, chị ruột, anh rể, chị vợ, cháu) đứng tên trong hồ sơ xin thuê đất, gây bức xúc dư luận.

Thanh tra cũng chỉ rõ, UBND huyện Kiên Lương (cũ) cho thuê đất không bảo đảm về điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định. Cụ thể, huyện không kiểm tra thực địa trước khi lập hồ sơ cho thuê, dẫn đến không phát hiện 5 trường hợp đã sử dụng đất, xây dựng nhà ở trước thời điểm được cho thuê…

Bên cạnh đó, sau khi có quyết định cho thuê đất, 10 cá nhân đã đầu tư san lấp mặt bằng, trồng bạch đàn. Tuy nhiên, trong số này có 5 trường hợp tự ý chia nhỏ diện tích, chuyển nhượng thành quả lao động cho người khác bằng giấy tay, số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Sau đó, các cá nhân tiếp tục chia nhỏ đất và chuyển nhượng cho nhiều người khác, tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng.

Theo cơ quan thanh tra, nhận thức được việc sử dụng đất không đúng quy định, 5 cá nhân nói trên đã có đơn tự nguyện trả lại đất, thể hiện tinh thần tự giác khắc phục vi phạm.

Kết luận nêu rõ: UBND xã Hòa Điền không kiểm tra thường xuyên trong thời gian dài nên không phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng nhà trên đất Nhà nước quản lý. Việc làm này để lại nhiều hậu quả, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Thanh tra tỉnh xác định, trách nhiệm đối với những vi phạm, hạn chế nêu trên thuộc về tập thể lãnh đạo UBND huyện Kiên Lương (từ năm 2015 đến khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp); lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Môi trường huyện (cũ) cùng UBND xã Hòa Điền.

Về hướng xử lý, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND xã Hòa Điền rà soát, làm rõ nguồn gốc và thu hồi toàn bộ diện tích đất đã cho thuê của 5 trường hợp tự nguyện trả lại. Đối với 23 trường hợp đang sử dụng đất, xây dựng nhà ở phù hợp với quy hoạch, nếu đủ điều kiện, xã xem xét giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định…

Ngoài ra, cơ quan thanh tra đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm điểm xác định trách nhiệm đối với ông Lê Thanh Hưởng – Bí thư Đảng ủy xã Hòa Điền (trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương) liên quan đến các vi phạm, hạn chế nêu trên.

Các ông Võ Quang Phúc – Chủ tịch UBND xã Hòa Điền (trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương cũ); Phạm Văn Đặng – Phó Chủ tịch UBND xã Kiên Lương (trong thời gian giữ chức Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, Phòng Nông nghiệp & Môi trường cũ từ tháng 3-6/2025) cũng bị đề nghị kiểm điểm xác định trách nhiệm.

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh đề nghị tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm; kiểm điểm xác định trách nhiệm; kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với nhiều cán bộ khác.