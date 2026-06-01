Theo Thanh tra Chính phủ (TTCP), đây là kết quả từ hoạt động của đoàn thanh tra theo Quyết định số 268 về việc thanh tra chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu đối với một số thương nhân đầu mối trên cả nước.

Trong quá trình rà soát hồ sơ, chứng từ và dữ liệu vận chuyển, Đoàn thanh tra đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động vận chuyển xăng dầu từ Campuchia về Việt Nam.

Theo tài liệu xác minh, thuyền trưởng tàu Đồng Tháp 10 thuộc CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp thừa nhận đã thực hiện nhiều chuyến vận chuyển xăng dầu trên tuyến Campuchia - Việt Nam trong thời gian từ đầu năm 2025 đến hết quý I/2026.

Tổng TTCP chỉ đạo việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu đối với một số thương nhân đầu mối trên cả nước. Ảnh: TTCP

Hồ sơ rà soát bước đầu cho thấy tuyến vận tải có sự tham gia của 13 phương tiện thủy, thực hiện hàng chục chuyến vận chuyển mỗi năm. Điều này cho thấy vụ việc có dấu hiệu diễn ra trong thời gian dài với quy mô lớn.

Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản đối với tàu Đồng Tháp 10.

Trên cơ sở các chứng cứ thu thập được, TTCP đã ban hành văn bản kiến nghị khởi tố và bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp để giải quyết theo thẩm quyền.

Đoàn thanh tra của TTCP và lực lượng chức năng làm việc với đại diện tàu Đồng Tháp 10.

Ảnh: TTCP

Nội dung kiến nghị khởi tố nêu vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Buôn lậu" xảy ra tại tàu Đồng Tháp 10, số đăng ký ĐT-19369 thuộc quản lý của CTCP Vận tải xăng dầu Đồng Tháp. Số lượng dầu có liên quan là 9.200 lít, tương đương số tiền 262.000.000 đồng.

Việc kịp thời phát hiện sai phạm cho thấy hiệu quả của công tác thanh tra dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng TTCP với tinh thần xử lý nghiêm, không để thất thoát tài sản Nhà nước.

Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của việc kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường lực lượng cán bộ biệt phái cho TTCP thời gian qua.

TTCP đang tiếp tục làm rõ các nội dung liên quan trước khi ban hành kết luận thanh tra theo quy định.