Diễn biến tích cực trong phiên 3/8 làm gia tăng kỳ vọng thị trường chứng khoán bước vào một nhịp hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh.

Khép lại phiên giao dịch ngày 3/8, VN-Index tăng 27,06 điểm, tương đương 1,56%, lên 1.762,84 điểm. HNX-Index tăng gần 3% lên 279,28 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ lên 126,67 điểm. Thanh khoản trên HoSE cải thiện lên gần 19.300 tỷ đồng, phản ánh dòng tiền quay trở lại thị trường.

Tâm điểm của phiên là cổ phiếu FPT của Tập đoàn FPT khi tăng kịch trần 4.600 đồng lên 71.700 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 15% so với vùng giá hơn 62.000 đồng/cổ phiếu cách đây một tuần, FPT còn dư mua giá trần hơn 1,5 triệu cổ phiếu và không có dư bán.

Khối ngoại mua vào gần 8,15 triệu cổ phiếu FPT nhưng chỉ bán khoảng 693.000 đơn vị, tương ứng mua ròng khoảng 7,46 triệu cổ phiếu, qua đó trở thành động lực quan trọng kéo chỉ số đi lên.

Bên cạnh FPT, cổ phiếu MBB của MBBank tăng gần kịch trần, thêm 1.500 đồng lên 24.000 đồng/cổ phiếu. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh khi gom hơn 4,6 triệu cổ phiếu và chỉ bán khoảng 858.000 đơn vị.

Nhóm thép cũng diễn biến tích cực với HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng 850 đồng lên 26.000 đồng/cổ phiếu. Riêng khối ngoại mua vào tới 12,7 triệu cổ phiếu HPG. Một số cổ phiếu bán lẻ như MWG và MSN cũng ghi nhận mức tăng khá.

Dòng tiền quay trở lại với nhiều mã cổ phiếu. Ảnh: Hoàng Hà

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản "họ Vin" đi ngược xu hướng chung. VIC giảm 1.100 đồng xuống 213.000 đồng/cổ phiếu, còn VHM giảm nhẹ 100 đồng xuống 148.000 đồng/cổ phiếu. Giao dịch của khối ngoại tại hai mã này khá cân bằng.

Dù VN-Index tăng mạnh trong phần lớn thời gian giao dịch, áp lực chốt lời xuất hiện vào cuối phiên khiến đà tăng của chỉ số phần nào thu hẹp.

Xét theo dòng tiền ngoại, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng hơn 1.057 tỷ đồng trên HoSE sau nhiều phiên bán mạnh. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm FPT (524,3 tỷ đồng), HPG (283,4 tỷ đồng), VCB (136,4 tỷ đồng) và MBB (89 tỷ đồng). Trong khi đó, trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 19 tỷ đồng, tập trung ở các mã IDC, CEO và SHS.

Thị trường cũng ghi nhận dòng tiền tập trung mạnh vào ba nhóm ngành dẫn dắt gồm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Tuy nhiên, mức độ lan tỏa giữa các nhóm chưa đồng đều khi dòng tiền chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành.

Một yếu tố hỗ trợ tâm lý thị trường là việc nhiều lãnh đạo doanh nghiệp liên tiếp đăng ký mua cổ phiếu sau giai đoạn giá giảm sâu.

Trong tuần giao dịch 27-31/7, hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua thêm cổ phiếu. Đáng chú ý, Thành viên HĐQT Chứng khoán Bản Việt (VCI) Tô Hải đăng ký mua hơn 31 triệu cổ phiếu; Chủ tịch HĐQT SMC muốn mua 5 triệu cổ phiếu khi thị giá đã giảm hơn 30%; Chủ tịch Phát Đạt (PDR) Nguyễn Văn Đạt đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu ở vùng giá thấp nhất gần ba năm.

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG), cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 31/7 đến 28/8 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Hiện ông Tài sở hữu gần 32,44 triệu cổ phiếu MWG, tương đương gần 2,2% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Sự trở lại của dòng vốn ngoại cũng thu hút sự chú ý khi khối này đã bán ròng khoảng 2,9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026. Nhiều chuyên gia kỳ vọng xu hướng sẽ cải thiện khi thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần thời điểm được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Theo ước tính của Chứng khoán MB (MBS), khoảng 1,5 tỷ USD từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số FTSE có thể được giải ngân vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong vòng một năm sau khi quá trình nâng hạng hoàn tất. FTSE Russell dự kiến công bố danh sách cuối cùng các cổ phiếu Việt Nam đủ điều kiện vào ngày 21/8/2026; việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số FTSE sẽ bắt đầu từ ngày 21/9/2026.

MBS cũng dự báo tổng dòng vốn chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi được nâng hạng có thể đạt khoảng 6 tỷ USD, bao gồm cả dòng vốn từ các quỹ chủ động và quỹ thụ động. Đây được xem là một trong những yếu tố được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong thời gian tới.