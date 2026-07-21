Lợi nhuận phân hóa mạnh

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 đang cho thấy bức tranh rất phân hóa của ngành chứng khoán. Trong khi nhiều công ty tiếp tục ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh, thậm chí đạt hàng nghìn tỷ đồng, thì không ít doanh nghiệp chứng kiến lợi nhuận lao dốc hoặc rơi vào thua lỗ.

Ở nhóm dẫn đầu, Chứng khoán VPBankS gây ấn tượng với lợi nhuận trước thuế quý II đạt 2.159 tỷ đồng, tăng hơn 3,9 lần so với cùng kỳ; lũy kế 6 tháng đạt 2.673 tỷ đồng.

TCBS tiếp tục duy trì vị thế với lợi nhuận trước thuế quý II đạt 2.097 tỷ đồng, tăng 21%, còn 6 tháng đạt 3.555 tỷ đồng.

Chứng khoán SSI công bố lợi nhuận trước thuế quý II theo báo cáo tài chính riêng đạt 1.511 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, SSI ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.122 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

VNDirect cũng ghi nhận sự bứt phá khi lợi nhuận trước thuế quý II tăng 127% lên 1.106 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 1.787 tỷ đồng. VPS đạt 1.378 tỷ đồng trong quý II, tăng 57%. Lợi nhuận trước thuế của HDS đạt khoảng 1.118 tỷ đồng, tăng hơn 3,9 lần trong quý II và đạt 1.470 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng gần 3,9 lần.

Nhiều công ty quy mô vừa và nhỏ cũng ghi nhận mức tăng trưởng rất cao, như OCBS trong 6 tháng tăng hơn 13 lần so với cùng kỳ, EVS tăng hơn 5 lần. ABS ghi nhận lợi nhuận quý II/2026 tăng gần 5 lần so với cùng kỳ và hơn 3 lần sau 6 tháng; BMS tăng 117% sau nửa đầu năm.

Các công ty chứng khoán báo kết quả kinh doanh quý II/2026 phân hóa mạnh. Ảnh minh họa: Tùng Đoàn

Ở chiều ngược lại, nhiều "ngôi sao" của ngành lại ghi nhận kết quả kém tích cực.

Chứng khoán VIX ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II chỉ còn gần 75 tỷ đồng, giảm tới 95% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 94%, chủ yếu do hoạt động tự doanh suy yếu. Lũy kế 6 tháng, công ty này chỉ hoàn thành khoảng 8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

CTCP Chứng khoán VietinBank VBSE (CTS) cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II chỉ gần 19 tỷ đồng, giảm 91%, mức thấp nhất trong 13 quý. Công ty cho biết mảng tự doanh thua lỗ trong khi chi phí lãi vay tăng mạnh đã kéo kết quả kinh doanh đi xuống.

Bên cạnh đó, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) giảm 33% lợi nhuận quý II, Chứng khoán SBB (SBBS) vẫn lỗ lũy kế sau 6 tháng, Chứng khoán Quốc Gia lỗ trước thuế 97 tỷ đồng trong quý II, còn Chứng khoán Kỷ Nguyên Mới (NESC) tiếp tục chìm trong thua lỗ.

Thị trường phân hóa mạnh, tự doanh trở thành yếu tố quyết định

Sự khác biệt rất lớn trong kết quả kinh doanh phản ánh bức tranh phân hóa ngày càng rõ nét của ngành chứng khoán.

Các công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận cao chủ yếu đều sở hữu quy mô vốn lớn, có lợi thế về cho vay ký quỹ, ngân hàng đầu tư và đặc biệt là khả năng quản trị danh mục tự doanh. VPBankS, TCBS, VPS hay VNDirect đều có vốn điều lệ từ hơn 15.000-27.000 tỷ đồng và duy trì được nhiều nguồn thu.

Ngược lại, quy mô vốn lớn không đồng nghĩa với lợi nhuận cao. Báo cáo tài chính kém khởi sắc của một công ty chứng khoán cho thấy nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh khi cả lãi bán tài sản và lãi đánh giá lại danh mục đều giảm mạnh, trong khi nguồn thu từ cho vay margin không đủ bù đắp.

Diễn biến này phần nào phản ánh bối cảnh thị trường chứng khoán đang chịu áp lực lớn. Phiên giao dịch ngày 20/7 chứng kiến VN-Index mất 44 điểm, mức giảm mạnh nhất trong 6 tuần. Hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sâu, SHB giảm sàn, HPG xuống vùng thấp nhất một năm, còn SSI cũng giảm gần hết biên độ.

Thị trường hiện chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố như mặt bằng lãi suất huy động duy trì ở mức cao, thanh khoản ngân hàng chịu áp lực, giá dầu Brent tăng lên quanh 88 USD/thùng và kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Những yếu tố này khiến dòng tiền vào cổ phiếu suy yếu, đồng thời làm gia tăng chi phí vốn của doanh nghiệp.

Theo đánh giá của Chứng khoán MB (MBS), nền tảng kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn tích cực khi GDP 6 tháng đầu năm tăng hơn 8%, lạm phát được kiểm soát và triển vọng tăng trưởng vẫn khả quan. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất cao đang làm giảm sức hấp dẫn của cổ phiếu và gây áp lực lên lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp.

Không chỉ kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán phân hóa, ngay trên thị trường, diễn biến giá cổ phiếu cũng chia thành hai thái cực rõ rệt. Nhiều cổ phiếu lớn như FPT, HPG, MWG, SSI, PNJ, DGC hay PC1 đã giảm sâu. Một số cổ phiếu đã lùi về vùng giá thấp hơn hoặc tương đương đáy trong đợt biến động tháng 4/2025 khi Mỹ công bố thuế đối ứng. Trong khi đó, một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt nhóm "họ Vin", vẫn duy trì mặt bằng giá cao.

Sự phân hóa này nhiều khả năng tiếp tục là yếu tố quyết định kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán trong những quý tới, khi khả năng quản trị danh mục tự doanh và kiểm soát chi phí ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng.