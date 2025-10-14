Mở cửa phiên giao dịch ngày 14/10, thị trường chứng khoán tiếp tục bùng nổ. Chỉ số VN-Index tăng gần 20 điểm, nối dài chuỗi ngày lập đỉnh lịch sử.

Tính đến 9h30 ngày 14/10, VN-Index tăng gần 25 điểm (+1,4%) lên 1.790 điểm. VN30 tăng 40 điểm (+2%) lên 2.051 điểm. Thanh khoản cải thiện rõ rệt khi dòng tiền trong nước quay trở lại, dù khối ngoại vẫn duy trì chuỗi bán ròng.

Như vậy, sau khi lần đầu tiên trong lịch sử chỉ số VN30 vượt ngưỡng 2.000 điểm - lên mức kỷ lục 2.012 điểm vào ngày 13/10 - chỉ số này tiếp tục bứt phá, thể hiện sức mạnh của các cổ phiếu trụ cột trong bối cảnh FTSE Russell vừa công bố nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực trong năm sau.

Nhiều cổ phiếu tăng mạnh. Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup (do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập) tiếp tục tăng trần, thêm 14.300 đồng lên 219.700 đồng/cp, bỏ xa ngưỡng 200.000 đồng/cp vừa chinh phục gần đây.

Cổ phiếu Vinhomes (VHM) tăng 5.200 đồng lên 129.400 đồng/cp.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, bất động sản cũng bứt phá. Chứng khoán SSI (SSI) tăng 1.250 đồng lên 42.600 đồng/cp. CII tăng 900 đồng lên 29.550 đồng/cp...

Có thể thấy, quyết định của FTSE Russell được coi là bước ngoặt mang tính lịch sử, đánh dấu sự trưởng thành của thị trường vốn Việt Nam sau hơn một thập kỷ nỗ lực cải cách, mở ra “chu kỳ mới” cho TTCK Việt Nam.

Chứng khoán Việt Nam liên tiếp lập đỉnh. Ảnh: HH

Ông David Sol - Giám đốc Chính sách Toàn cầu FTSE Russell, cho rằng, quyết định nâng hạng TTCK Việt Nam mang hai ý nghĩa then chốt.

TTCK Việt Nam đã đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe, từ tính thanh khoản, cơ chế thanh toán, đến mức độ minh bạch và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài.

Sự kiện được nâng hạng cũng giúp TTCK Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn trong mắt giới đầu tư quốc tế, khi số lượng quỹ và nhà đầu tư theo dõi chỉ số FTSE Emerging Market lớn gấp nhiều lần so với nhóm thị trường cận biên. Việt Nam được dự báo sẽ đón nhận khoảng 2 tỷ USD dòng vốn chủ động lẫn thụ động.

Chứng khoán VNDirect ước tính sau khi chính thức được đưa vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, Việt Nam có thể thu hút khoảng 1,5 tỷ USD từ các quỹ mở và quỹ ETF theo dõi các chỉ số của FTSE. Nếu tính cả dòng vốn chủ động, con số này có thể dao động từ 3,4 tỷ USD đến 6 tỷ USD.

Chứng khoán cũng được hưởng lợi từ nền tảng vĩ mô tích cực với GDP quý III tăng 8,23%.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản tăng nóng, giá neo cao cũng khiến một phần dòng tiền dịch chuyển sang kênh đầu tư khác. Giá vàng leo thang và giao dịch khó khăn cũng khiến giới đầu tư hạn chế lựa chọn kênh khác.

Tuần trước, giới đầu tư tiền số trải qua một cú sốc với giá nhiều đồng tiền lao dốc. Bitcoin có lúc mất gần 15% trong khoảng thời gian ngắn, nhiều mã bốc hơi hơn 90% và nhiều tài khoản bị “cháy”. Sự biến động mạnh của thị trường tiền số cũng góp phần khiến dòng tiền quay lại các kênh đầu tư chính thống như chứng khoán.

Ngân hàng J.P. Morgan vừa dự báo VN-Index sẽ lên 2.200 điểm trong 12 tháng tới, tương đương mức tăng 30% so với mặt bằng hiện tại.

Báo cáo của J.P. Morgan cho rằng, quyết định nâng hạng sẽ mở ra làn sóng dòng vốn thụ động đáng kể vào Việt Nam. Theo ước tính của J.P. Morgan, các quỹ chỉ số toàn cầu có thể rót khoảng 1,3 tỷ USD vào thị trường chứng khoán Việt Nam, tương đương tỷ trọng 0,34% trong rổ FTSE Emerging Market All Cap Index.