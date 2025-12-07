1. Đồng tiền nào được dùng phổ biến thứ hai thế giới?
-
Bảng Anh
0%
- Yên Nhật0%
- Euro0%
- Nhân dân tệ0%Chính xác
Euro (EUR) là đồng tiền chính thức của Eurozone, bao gồm 19 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Euro có ảnh hưởng sâu rộng trong nền kinh tế toàn cầu, được sử dụng rộng rãi trong giao dịch quốc tế và là đồng tiền dự trữ lớn thứ hai sau đồng đô la Mỹ. Sức mạnh của Euro đến từ quy mô nền kinh tế của khu vực Eurozone, với tổng GDP đứng thứ ba thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.
2. Đồng USD chiếm bao nhiêu % thị trường thanh toán thế giới?
-
Khoảng 28%
0%
- Khoảng 38%0%
- Khoảng 48%0%
- Khoảng 58%0%Chính xác
Những đồng tiền được dùng nhiều nhất trong thanh toán toàn cầu hiện lần lượt là USD, euro, bảng Anh, yen và nhân dân tệ. Trong đó, đồng USD của Mỹ chiếm phần lớn thị phần thanh toán trên toàn cầu. Khoảng 48% giao dịch thanh toán toàn cầu sử dụng đồng tiền này.
3. Đâu là quốc gia duy nhất Đông Nam Á không có đồng tiền riêng?
-
Malaysia
0%
- Brunei0%
- Timor Leste0%
- Myanmar0%Chính xác
Timor Leste (Đông Timor) là quốc gia trẻ nhất Đông Nam Á, mới giành được độc lập hoàn toàn vào năm 2002.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Timor Leste là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á không có đồng tiền riêng.
Timor Leste coi đồng đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ chính thức. Tuy nhiên ở Timor Leste, người dân vẫn sử dụng một số loại tiền tệ khác hiện có như đồng Rupiah Indonesia, đô la Úc, Escudo Bồ Đào Nha hay Baht Thái Lan cho công việc kinh doanh hàng ngày.
4. Đồng tiền nào lâu nhất thế giới, hiện vẫn được lưu hành?
-
Đô la Mỹ
0%
- Bảng Anh0%
- Rúp0%
- Nhân dân tệ0%Chính xác
Đồng bảng Anh là đồng tiền lâu đời nhất còn lưu hành. Được giới thiệu bởi vua Henry II vào năm 1158, ban đầu, mọi người thường dùng với tên gọi “xu Tealby”.
Đến năm 1694, sau thời điểm Ngân hàng Anh được thành lập, bảng Anh đã trở thành đồng tiền chính thức của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cùng các vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh.
5. Đơn vị tiền tệ nào có giá nhất thế giới?
-
Dinar Kuwait
0%
- Đô la Mỹ0%
- Bảng Anh0%
- Dinar Bahrain0%Chính xác
Đơn vị tiền tệ có giá trị cao nhất thế giới hiện nay là Dinar Kuwait (KWD). Đây là đồng tiền chính thức của Nhà nước Kuwait - một quốc gia giàu có ở khu vực Tây Á. Hiện nay, 1 Dinar Kuwait có giá trị tương đương khoảng gần 86.000 đồng Việt Nam (VND).
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm địa lý
-
địa lý Việt Nam
Tin nổi bật
- Đô la Mỹ
- Bảng Anh
- Brunei
- Khoảng 38%
- Yên Nhật