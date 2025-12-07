Chính xác

Timor Leste (Đông Timor) là quốc gia trẻ nhất Đông Nam Á, mới giành được độc lập hoàn toàn vào năm 2002.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Timor Leste là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á không có đồng tiền riêng.

Timor Leste coi đồng đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ chính thức. Tuy nhiên ở Timor Leste, người dân vẫn sử dụng một số loại tiền tệ khác hiện có như đồng Rupiah Indonesia, đô la Úc, Escudo Bồ Đào Nha hay Baht Thái Lan cho công việc kinh doanh hàng ngày.