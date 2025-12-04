1. Nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam là ai?
Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Bình
Tôn Nữ Thị Ninh
Bà Nguyễn Thị Bình (Nguyễn Thị Châu Sa, sinh ngày 26/5/1927) là Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969-1976) và Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris (1968-1973).
Trong vai trò này, bà phụ trách toàn diện công tác đối ngoại, đối thoại quốc tế, vận động dư luận và đấu tranh ngoại giao, đồng thời lãnh đạo hoạt động tuyên truyền, xây dựng mạng lưới quan hệ quốc tế.
Bà tích cực vận động chính giới, trí thức và báo chí Pháp - phương Tây ủng hộ cuộc kháng chiến miền Nam.
Bà được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý cho những đóng góp xuất sắc của mình.
2. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập năm nào?
1967
1968
1969
Theo Tạp chí Cộng sản, từ ngày 6 đến 8/6/1969, tại khu rừng Tà Nốt - Tà Đạt (Tân Biên, Tây Ninh trước đây) diễn ra Đại hội Đại biểu Quốc dân miền Nam, gồm đại diện Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình, cùng các lực lượng yêu nước khác.
Đại hội đánh giá kết quả kháng chiến chống Mỹ và bầu ra Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch gồm bác sĩ Phùng Văn Cung (kiêm Bộ trưởng Nội vụ), Giáo sư Nguyễn Văn Kiết (kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Thanh niên) và cụ Nguyễn Đóa, cùng 7 Bộ trưởng khác.
Bên cạnh đó, Hội đồng Cố vấn gồm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm Chủ tịch, Luật sư Trịnh Đình Thảo làm Phó Chủ tịch và 11 ủy viên.
3. Bà từng có thời gian giữ chức Bộ trưởng GD-ĐT?
Đúng
Sai
Bà Nguyễn Thị Bình làm Bộ trưởng GD-ĐT từ năm 1976-1987, khi đất nước vừa thống nhất hơn một năm và giáo dục Nam - Bắc còn nhiều khác biệt. Hệ thống giáo dục miền Bắc 10 năm phục vụ xây dựng xã hội chủ nghĩa, trong khi miền Nam 12 năm, chịu ảnh hưởng của nền giáo dục thực dân, đặc biệt là tỷ lệ mù chữ ở miền Nam vùng mới giải phóng lên tới 95%.
Trên cương vị Bộ trưởng GD-ĐT, bà Nguyễn Thị Bình đề ra nhiều chủ trương, chính sách để thống nhất hệ thống giáo dục như xóa mù chữ cho 1,4 triệu người trong 2 năm, giữ nguyên hệ thống 12 năm phổ thông, thu nhận toàn bộ giáo viên từng phục vụ trước đây, đồng thời huy động giáo viên miền Bắc vào miền Nam.
Bà cũng chú trọng phát triển các trường sư phạm, củng cố và mở rộng các cơ sở đào tạo giáo viên từ mầm non đến trung học, chăm lo đội ngũ giáo viên, cải thiện cơ sở vật chất trường học, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, quan tâm giáo dục vùng khó khăn...
4. Bà là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Phó chủ tịch nước?
Đúng
Sai
Bà Nguyễn Thị Bình là người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Việt Nam. Bà đảm nhiệm chức vụ này từ tháng 9/1992 đến tháng 8/2002.
5. Bà Nguyễn Thị Bình là cháu ngoại của nhà yêu nước, nhà văn hóa nào?
Phan Bội Châu
Phan Châu Trinh
Bà Nguyễn Thị Bình là cháu ngoại của nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Mẹ bà là Phan Thị Châu Lan, con gái thứ hai của cụ Phan Châu Trinh.
