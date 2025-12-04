Chính xác

Bà Nguyễn Thị Bình (Nguyễn Thị Châu Sa, sinh ngày 26/5/1927) là Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969-1976) và Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris (1968-1973).

Trong vai trò này, bà phụ trách toàn diện công tác đối ngoại, đối thoại quốc tế, vận động dư luận và đấu tranh ngoại giao, đồng thời lãnh đạo hoạt động tuyên truyền, xây dựng mạng lưới quan hệ quốc tế.

Bà tích cực vận động chính giới, trí thức và báo chí Pháp - phương Tây ủng hộ cuộc kháng chiến miền Nam.

Bà được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý cho những đóng góp xuất sắc của mình.