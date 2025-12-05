Chính xác

Theo thống kê tổng hợp của World Population Review 2025, người Hà Lan hiện có chiều cao trung bình cao nhất thế giới, nam đạt 184cm, nữ 170cm. Xếp sau là Montenegro, Estonia, Bosnia & Herzegovina, Đan Mạch và Iceland.

Nhiều nghiên cứu cho thấy gene di truyền qua chọn lọc tự nhiên, chế độ ăn phù hợp, môi trường sống và hệ thống y tế chất lượng cao là những yếu tố giúp người Hà Lan có chiều cao vượt trội. Báo cáo của Health Consumer Powerhouse (Thụy Điển) cũng ghi nhận Hà Lan sở hữu dịch vụ y tế tốt nhất EU.