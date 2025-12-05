1. Người dân nước nào cao nhất thế giới?
-
Hà Lan
0%
- Mỹ0%
- Thổ Nhĩ Kỳ0%
- Pháp0%Chính xác
Theo thống kê tổng hợp của World Population Review 2025, người Hà Lan hiện có chiều cao trung bình cao nhất thế giới, nam đạt 184cm, nữ 170cm. Xếp sau là Montenegro, Estonia, Bosnia & Herzegovina, Đan Mạch và Iceland.
Nhiều nghiên cứu cho thấy gene di truyền qua chọn lọc tự nhiên, chế độ ăn phù hợp, môi trường sống và hệ thống y tế chất lượng cao là những yếu tố giúp người Hà Lan có chiều cao vượt trội. Báo cáo của Health Consumer Powerhouse (Thụy Điển) cũng ghi nhận Hà Lan sở hữu dịch vụ y tế tốt nhất EU.
2. Trong hai thế kỷ qua, chiều cao trung bình của nam giới Hà Lan tăng thêm bao nhiêu?
-
5 cm
0%
- 10 cm0%
- 15 cm0%
- 18 cm0%Chính xác
Theo phân tích của The Conversation, chiều cao con người gần như không thay đổi trong phần lớn lịch sử. Tuy nhiên, 200 năm qua chứng kiến mức tăng vượt bậc, đặc biệt tại châu Âu. Nam giới Hà Lan từ mức 166cm năm 1810 đã đạt 184cm hiện nay, tương đương tăng 18cm.
3. Người cao nhất thế giới hiện nay đến từ quốc gia này?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Kỷ lục Guinness xác nhận người đàn ông cao nhất thế giới hiện nay là Sultan Kösen (sinh năm 1982), người Thổ Nhĩ Kỳ. Anh cao 246,5cm ở tuổi 24 và đạt 251cm trong lần đo năm 2011. Chiều cao bất thường xuất phát từ tình trạng khổng lồ tuyến yên, khi cơ thể sản xuất quá nhiều hormone tăng trưởng.
4. Quốc gia nào ở Đông Nam Á có chiều cao trung bình thấp nhất?
-
Việt Nam
0%
- Lào0%
- Thái Lan0%
- Indonesia0%Chính xác
Theo thống kê tổng hợp của World Population Review, Lào là quốc gia ở Đông Nam Á có chiều cao trung bình thấp nhất, với nam 163cm, nữ 153cm. Lào cũng đứng thứ 2 thế giới trong nhóm các nước có chiều cao nam giới thấp nhất, chỉ cao hơn Đông Timor.
5. Chiều cao trung bình của người Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trên thế giới?
-
51
0%
- 1020%
- 1530%
- 1760%Chính xác
Theo dữ liệu của NCD Risk Factor Collaboration, chiều cao trung bình của người Việt xếp thứ 153/201 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nam giới Việt Nam hiện cao trung bình 168,1cm, nữ 156,2cm. Trong khu vực Đông Nam Á, chiều cao của người Việt xếp sau Singapore, Malaysia và Thái Lan. Trước đây 10 năm, người Việt đứng gần thấp nhất trong khu vực, chỉ nhỉnh hơn người Indonesia và Philippines.
-
Xem thêm về:
-
Chiều cao
-
cao nhất thế giới
Tin nổi bật
- 102
- Lào
- Sai
- 10 cm
- Mỹ