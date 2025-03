Hà Nội:

Chia sẻ với VietNamNet, chị P, có con hơn 3 tuổi theo học tại Trường Mầm non quốc tế Mỹ Rosemont (địa chỉ tại tòa nhà Hapulico, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ những ngày qua cảm giác sốt ruột, bức xúc khi trường chưa mở cửa trở lại từ 26/2. Từ sau Tết, con chị mới đi học được vài buổi và trường liên tục báo nghỉ học. Trong khi học phí gia đình chị đã đóng liền 2 năm lên đến 185 triệu đồng.

Chị P. cho hay, trường đưa ra đủ lý do như phun khử khuẩn, sự cố mất điện, chưa đàm phán được với bên cho thuê mặt bằng.

Thông báo nghỉ đầu tiên là hai ngày 16-17/2 với lý do “phun khử khuẩn phòng chống cúm A và dịch Rota”. Trường tiếp tục cho trẻ nghỉ học ở nhà ngày 18-19/2 để “xử lý sự cố mất điện”, hẹn đón trẻ trở lại vào ngày 20/2. Cùng lý do này, trường thông báo cho trẻ nghỉ học từ ngày 21/2 và hẹn đón trẻ vào ngày 24/2.

Tiếp đó, trường thông báo cho trẻ nghỉ học ở nhà 2 ngày từ 26 đến 27/2 và hẹn đón trẻ vào 28/2. Tuy nhiên, đến ngày, trường lại tiếp tục cho trẻ nghỉ học 28/2 và cho biết học sinh sẽ quay lại học bình thường từ 3/3. Song thực tế, trường vẫn đóng cửa từ 26/2 đến nay.

“Thời gian đầu, tôi chỉ hơi lo lắng, rồi dần sốt ruột, nhưng sau thấy trường không có hướng khắc phục nên cảm thấy bực tức. Trong các thông báo, nhà trường tiếp tục cho trẻ nghỉ học trùng khớp với ngày hứa mở cửa trước đó, chứ thực chất không hề hoạt động. Giờ đây, chúng tôi cảm thấy như bị lừa”, chị P. nói.

Từ tháng 9 năm ngoái, gia đình chị P. đã đóng trọn gói hai năm học với số tiền khoảng 185 triệu đồng, gồm cả tiền học và ăn tại trường. Hiện, do vợ chồng không thể bố trí thời gian ở nhà trông con, chị P. phải tạm đăng ký gửi con ở một trường khác theo diện đóng phí theo tháng.

“Số tiền nhà tôi đóng cho trường là 2 năm học nhưng thực tế con mới học được gần 6 tháng. Chúng tôi muốn trường phải giải quyết rõ ràng, trả lại tiền”, chị P. nói.

Còn chị H, phụ huynh có con 5 tuổi theo học tại cơ sở mầm non này cũng cho biết đã đóng 118 triệu đồng, cho thời gian học từ tháng 8/2024 đến tháng 5/2025. Con năm nay vào lớp 1, việc học bị gián đoạn khiến chị không thể ngồi yên.

“Con nghỉ học ở nhà không ai trông?, hai tuần nay, vợ chồng tôi thay nhau nghỉ rồi đưa con đến cơ quan. Thấy việc học gián đoạn, tôi không thiết tha nữa nên quyết định xin chuyển cho con về trường công. Nếu tính ra học phí của 3 tháng còn lại, tôi còn khoảng gần 40 triệu tại trường. Tôi đã nhắn cho hiệu trưởng và nhóm giáo viên đề xuất cho con nghỉ học và hoàn lại học phí những ngày còn lại vì việc học bị gián đoạn, nhưng không thấy phản hồi gì. Nếu trường không trả lại, chúng tôi sẽ tiếp tục ý kiến”, chị H. nói.

Bên trong cơ sở của Trường Mầm non quốc tế Mỹ Rosemont Việt Nam tại tòa nhà Hapulico, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Trên nhóm phụ huynh của cơ sở giáo dục này, trong danh sách 51 phụ huynh đã báo nộp phí, tổng số tiền đã nộp cho trường là gần 4 tỷ đồng. Các phụ huynh cho biết cũng liên tục liên hệ để xin lấy lại số học phí còn lại, nhưng phía nhà trường chỉ phản hồi đang giải quyết vì các phụ huynh đã phản ánh sự việc lên Phòng GD-ĐT và công an khu vực.

Trao đổi với PV VietNamNet ngày 5/3, một cán bộ công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết đã nắm được thông tin sự việc. “Chúng tôi đã trao đổi với Phòng GD-ĐT quận để phối hợp kiểm tra và hẹn đại diện nhà trường lên làm việc, yêu cầu cơ sở thực hiện đúng cam kết với phụ huynh”, vị này nói.

Vị này cho biết, cơ quan công an cũng đang làm việc với các phụ huynh để yêu cầu cung cấp thêm tài liệu liên quan.

“Phía Phòng GD-ĐT cũng thông tin sẽ giới thiệu, tạo điều kiện cho trẻ đi học ở trường khác trên địa bàn quận nếu phụ huynh có nhu cầu, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cháu. Trong quá trình xác minh, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ vào cuộc xử lý”, vị này nói.

Theo thông tin trên website, Trường Mầm non quốc tế Mỹ Rosemont Việt Nam có 4 cơ sở ở các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Long Biên.

Hồi tháng 12/2024, trẻ theo học ở cơ sở Long Biên của trường này cũng từng phải ở nhà sau khi giáo viên đồng loạt nghỉ dạy vì bị nợ lương. Phòng GD-ĐT quận Long Biên (Hà Nội) cho hay, “Trường Mầm non quốc tế Mỹ Rosemont” thực chất không phải là trường quốc tế mà chỉ là một nhóm trẻ độc lập. Cơ sở giáo dục mầm non độc lập này có tên chính thức trong cấp phép là Mầm non Núi Hoa hồng.