Đích ngắm của dòng vốn này là những dự án sở hữu các yếu tố hỗ trợ tăng trưởng bền vững như hạ tầng kết nối, pháp lý đầy đủ, hệ thống tiện ích trải nghiệm đa dạng và độc đáo cùng với khả năng khai thác thương mại hiệu quả.

Sức bật kép của bất động sản vùng ven

Các chuyên gia cho rằng xu hướng đầu tư tại TP.HCM đang dịch chuyển mạnh ra vùng ven, nơi hạ tầng phát triển nhanh và mức giá còn “mềm”. Trong bối cảnh giá nhà trung tâm leo thang, khu Đông và khu Nam trở thành “miền đất hứa” cho nhà đầu tư trung - dài hạn nhờ quy hoạch trung tâm mới, kết nối cảng biển quốc tế và suất đầu tư dễ tiếp cận hơn - với cùng một lượng vốn, thay vì chỉ đủ 20 - 30% giá trị nhà liền thổ ở trung tâm, nhà đầu tư có thể sở hữu sản phẩm đẳng cấp tại vùng ven với biên lợi nhuận không kém.

Ảnh: T&T City Millennia

Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, thị trường còn đón nhận dòng vốn mạnh từ nhà đầu tư phía Bắc, tạo sức bật kép cho bất động sản vùng ven khi họ tìm kiếm các khu vực có dư địa tăng trưởng tốt.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, nhà đầu tư từ các địa phương khác chiếm đến 75% lượng khách tìm mua bất động sản tại TP HCM. Trong đó các tỉnh, thành phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh…chiếm 61%. Dòng sản phẩm ưa thích của các nhà đầu tư này là nhà liền thổ, shophouse bởi nguồn cung đang nhỏ giọt, thậm chí nhiều khu vực cực kỳ khan hiếm.

Theo ông Bùi Xuân Hiền, Chủ tịch HĐQT Southern Homes Việt Nam, dòng vốn hiện nay ưu tiên các khu vực cửa ngõ thành phố có hạ tầng giao thông phát triển mạnh, đặc biệt là nơi hưởng lợi từ cao tốc, vành đai và các tuyến metro tương lai, thay vì chạy theo những điểm nóng nhất thời. Nhà đầu tư cũng tìm đến những khu vực giá còn “mềm” nhưng quy hoạch bài bản, dễ thu hút dân cư, vừa đón đầu xu hướng giãn dân sang các đô thị vệ tinh, vừa tạo dòng tiền tốt từ khai thác thương mại.

“Nhiều nhà đầu tư đang ưu tiên chọn lựa những dự án có thể mang đến lợi nhuận rõ ràng đồng thời hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Điều này được thể hiện qua cam kết của chủ đầu tư như đẩy nhanh tốc độ triển khai dự án, cam kết bàn giao nhà đúng hạn, dự án đã hình thành cộng đồng và sở hữu các đòn bẩy tăng giá đa dạng trong tương lai”, ông Hiền nhấn mạnh.

Dòng tiền tìm đến dự án có tiềm năng sinh lời bền vững

Sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư hiện nay không phải ngẫu nhiên mà là hệ quả tất yếu của thị trường khi khu vực vùng ven TP HCM đang trở thành “điểm nhấn” trong chu kỳ tăng trưởng mới. Ông Vũ Thành Lê - Giám đốc Đại Phát nhận định: “Một dự án bất động sản bền vững trong giai đoạn này phải hội đủ ba yếu tố: thật - rõ - dài. Tức là pháp lý đầy đủ được triển khai thật; rõ ràng về bài toán lợi nhuận; tầm nhìn đủ dài để phát triển cộng đồng sinh sống.”

Tại phía Nam TP.HCM, khu vực Long Hậu - Cần Giuộc đang nổi lên như một vùng sáng mới nhờ hạ tầng kết nối hoàn chỉnh và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ. Một số dự án đang được quan tâm tại khu Nam TP.HCM như Eco Retreat, 826EC, Waterpoint và T&T City Millennia đều là mô hình tiêu biểu và có những lợi thế riêng.

Ảnh phối cảnh: T&T City Millennia

Trong bức tranh thị trường hiện nay, T&T City Millennia nổi bật nhờ pháp lý đầy đủ, hạ tầng hoàn chỉnh và nhiều phân khu đã có thể bàn giao để ở hoặc khai thác kinh doanh ngay trong một khu dân cư sầm uất. Dự án sở hữu hệ tiện ích “all in one” đã đưa vào vận hành, với điểm nhấn là tuyến phố đi bộ Millennia Journey và Dòng sông Ánh sáng thu hút lượng khách ổn định, tạo lợi thế khai thác thương mại tức thì cho các shophouse. Trong thời gian tới, khi trường liên cấp quốc tế, tổ hợp thể thao và bến du thuyền đi vào hoạt động, dự án được đánh giá là sẽ càng hoàn thiện diện mạo đô thị và gia tăng sức hút với cả khách mua ở lẫn nhà đầu tư.

Ảnh phối cảnh: T&T City Millennia

Về quy hoạch, T&T City Millennia hưởng lợi lớn từ loạt hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến thông xe năm 2026, tuyến Vành đai 4, Nguyễn Hữu Thọ và metro Bến Thành - Hiệp Phước đang được thúc đẩy. Khu vực này được xem là “vùng đệm phát triển tự nhiên” của TP.HCM, nơi giãn dân về phía Nam được định hướng mạnh đến 2035, tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn. Theo một số nhà đầu tư, giá thứ cấp tại đây đang tăng khoảng 10 -15% mỗi năm.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc, các dự án sở hữu quy hoạch đồng bộ, hạ tầng vận hành tốt và hệ thống tiện ích - giải trí - thương mại hoàn chỉnh đang chứng minh sức hút rõ rệt khi hình thành đô thị nhanh, tạo nền tảng bền vững cho hoạt động kinh doanh và thu hút cư dân lẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bích Đào