Tại họp báo công bố Diễn đàn thị trường bất động sản Việt Nam (VREF 2026) sáng 21/11, TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho biết thị trường bất động sản trong năm 2025 đã phục hồi và đang dần trỗi dậy.

Hoạt động đầu tư diễn ra mạnh, trong bối cảnh nguồn tiền rẻ và dễ tiếp cận từ năm 2024 đến nay.

Theo ông Đính, trong các chỉ đạo của Chính phủ đã đặt ra yêu cầu nghiên cứu cơ chế điều tiết thị trường thông qua chính sách thuế, tín dụng… Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã kiến nghị cần có lộ trình phù hợp, phân định rõ hành vi và nhóm đối tượng để áp dụng chính sách. Nếu không được nhận diện đúng, các biện pháp điều tiết có thể ảnh hưởng tới nhu cầu thực, trong khi mục tiêu cốt lõi là ngăn chặn đầu cơ gây bất lợi cho thị trường.

Tính đến tháng 9, gần 18 triệu tỷ đồng đã được ‘bơm’ vào nền kinh tế; riêng lĩnh vực bất động sản khoảng 4 triệu tỷ đồng, tương đương 25%.

Họp báo công bố Diễn đàn thị trường bất động sản Việt Nam (VREF 2026). Ảnh: Nguyễn Lê

Ông Đính đánh giá, đây được xem là nỗ lực lớn của hệ thống ngân hàng nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế. Tuy vậy, một bộ phận lợi dụng nguồn tiền rẻ để đẩy mạnh đầu cơ. Nhưng với cách điều hành hiện nay của Chính phủ, từ nay đến cuối năm thị trường có thể giảm bớt tình trạng đầu cơ, đầu tư “nóng”, qua đó thị trường bất động sản sẽ phát triển bền vững và chất lượng ổn định hơn trong năm 2026.

Thông tin về VREF 2026, ông Đính cho biết, chủ đề của diễn đàn năm nay là “Định hình chuẩn mực để thị trường phát triển bền vững”, được lựa chọn trên cơ sở những biến chuyển đáng chú ý của thị trường thời gian qua.

Một trong những điểm nhấn của diễn đàn năm nay là việc công bố và triển khai các Bộ tiêu chuẩn và hệ thống tiêu chí đánh giá chuẩn mực do Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) nghiên cứu, xây dựng.

Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng VARS IRE cho biết, Bộ tiêu chuẩn và hệ thống tiêu chí đánh giá chuẩn mực bao gồm: Bộ tiêu chuẩn dự án bất động sản chuẩn mực Việt Nam; chỉ số năng lực cạnh tranh thị trường bất động sản cấp tỉnh; bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực đồng hành của ngân hàng trong phát triển thị trường bất động sản; bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam và bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp môi giới bất động sản Việt Nam.

Chia sẻ thêm, TS Nguyễn Văn Đính cho biết sự ra đời của các bộ tiêu chuẩn được kỳ vọng giúp thị trường bất động sản vận hành minh bạch hơn, sàng lọc những dự án kém chất lượng, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia, đồng thời tạo công cụ tham chiếu cho cơ quan quản lý, nhà đầu tư và khách hàng. Đây cũng là tiền đề để thị trường tiến gần hơn tới các chuẩn mực quốc tế, phù hợp với mục tiêu phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.