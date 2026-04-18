Sáng 18/4, Sở Y tế TPHCM thông báo kết quả trong ngày đầu tiên khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân tại 168 phường, xã, đặc khu trên toàn địa bàn, với sự tham gia của hơn 100 bệnh viện và trung tâm y tế vào ngày 17/4.

Theo đó, tổng cộng 29.687 lượt người dân được khám trong một ngày - con số chưa từng có trong các đợt khám cộng đồng trước đây của thành phố.

Điểm đặc biệt của đợt khám lần này là người dân được tiếp cận trực tiếp với đội ngũ bác sĩ từ các bệnh viện lớn ngay tại nơi cư trú, hoàn toàn miễn phí. Nhiều người bày tỏ phấn khởi vì không phải di chuyển xa, không mất chi phí nhưng vẫn được chuyên gia đầu ngành thăm khám.

Kết quả sàng lọc ghi nhận 19.088 trường hợp có vấn đề sức khỏe, chiếm 64,3% tổng số người tham gia. Trong số này, 10.634 người cần tiếp tục theo dõi tại trạm y tế; 8.447 trường hợp được chỉ định khám chuyên khoa, chuyển tuyến hoặc điều trị tiếp, nhiều người lần đầu tiên được phát hiện bệnh lý hoặc yếu tố nguy cơ.

Người dân được khám sức khỏe miễn phí trong ngày 17/4. Ảnh: Nguyễn Huế

Đáng chú ý, nhóm bệnh mạn tính không lây gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch - chiếm tỷ lệ cao nhất với 16.175 lượt khám. Qua sàng lọc, hơn 7.100 trường hợp cần được quản lý, theo dõi lâu dài; gần 5.000 người cần tiếp tục điều trị.

Ngoài bệnh mạn tính, các điểm khám còn triển khai sàng lọc nhiều chuyên khoa khác như ung thư, phụ sản, mắt, răng hàm mặt, hô hấp, tai mũi họng, da liễu, viêm gan B, viêm gan C... Qua đó phát hiện thêm nhiều trường hợp bất thường cần can thiệp sớm.

Kết quả của đợt khám cho thấy mô hình đưa dịch vụ y tế về tận cộng đồng có hiệu quả rõ rệt: giúp người dân phát hiện bệnh sớm, giảm nguy cơ diễn tiến nặng, đồng thời hỗ trợ phân luồng điều trị và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Sở Y tế TPHCM đánh giá đây được là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ thống y tế chủ động của TPHCM - nơi y tế cơ sở đóng vai trò trụ cột trong việc quản lý sức khỏe người dân theo từng giai đoạn vòng đời, thay vì chỉ can thiệp khi bệnh đã trở nặng.