Sáng 17/4, người dân nhiều nơi ở TPHCM đã đến các trạm y tế để khám sàng lọc miễn phí trong đợt triển khai trên diện rộng. Chiến dịch hướng tới mục tiêu đến năm 2026, 100% người dân được khám, phát hiện bệnh ít nhất một lần.
Sáng nay, khoảng 130 người dân đã được khám miễn phí tại Trạm y tế phường Chợ Lớn
Ông Trần Văn Nghĩa, 73 tuổi, phường Chợ Lớn, cho biết từ sáng sớm đã đến trạm y tế và được nhân viên hướng dẫn tận tình. Ông lần lượt được kiểm tra chiều cao, cân nặng, siêu âm, chụp X-quang và đo điện tim. Ông Nghĩa cảm thấy vui khi được tham gia chương trình khám miễn phí, lần đầu được kiểm tra sức khỏe đầy đủ, kỹ lưỡng như vậy.
Bác sĩ Nguyễn Triệu Vỹ (Bệnh viện Chợ Rẫy), cho biết qua siêu âm sáng nay, đa số bệnh nhân lớn tuổi, đặc biệt là nam giới, được phát hiện mắc gan nhiễm mỡ. Ngoài ra, một số trường hợp phụ nữ được ghi nhận có u nang thận kích thước lớn và được tư vấn theo dõi, điều trị.
Tại Trạm y tế phường Chợ Lớn, đoàn 9 y bác sĩ từ Bệnh viện Chợ Rẫy tham gia khám bệnh cho người dân, gồm 3 điều dưỡng lấy máu xét nghiệm, một điều dưỡng đo điện tim, 3 bác sĩ khám lâm sàng, một bác sĩ chụp X-quang và một bác sĩ siêu âm.
Ông Trương Việt Hùng có mặt từ 7h để khám sức khỏe. Dù lượng người đến đông, ông cho biết các bác sĩ làm việc nhanh, nhiệt tình, thường xuyên hỏi thăm và hướng dẫn người bệnh.
Qua thăm khám, ông được chẩn đoán mắc tiểu đường và bệnh xương khớp. Ông cho rằng việc phát hiện sớm giúp bản thân kịp thời điều chỉnh chế độ sinh hoạt, ăn uống và điều trị, hạn chế nguy cơ biến chứng.
Tại Trạm y tế phường Sài Gòn, hơn 200 người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn cũng được khám sức khỏe miễn phí. Trạm phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện khám tuần soát bệnh lý tuyến giáp, đái tháo đường, tim mạch.
Người dân được đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, lấy mẫu xét nghiệm... trước khi khám chuyên sâu.
Bà Nguyễn Thị Hảo, 72 tuổi, cho biết hằng tháng vẫn đến bệnh viện kiểm tra tiểu đường và khám tổng quát để theo dõi sức khỏe. Tham gia chương trình lần này, bà kỳ vọng việc khám tại trạm y tế gần nhà giúp tiết kiệm thời gian, chi phí nhưng vẫn được kiểm tra đầy đủ các chỉ số cần thiết, kịp thời phát hiện bệnh phát sinh.
Theo bà Nguyễn Ngọc Minh Thư, Phó giám đốc Trạm y tế phường Sài Gòn, trước khi triển khai, đội ngũ đã được Sở Y tế TPHCM tổ chức hai buổi tập huấn chuyên môn. Với sự hỗ trợ từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, hơn 40 bác sĩ, điều dưỡng được huy động, dự kiến khám cho hơn 300 người dân trong ngày 17/4.
Ngày 17/4, TPHCM tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên toàn địa bàn - bước triển khai đồng bộ nhằm hiện thực hoá mục tiêu quản lý sức khoẻ toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW.
Đây là lần đầu tiên TPHCM huy động đồng bộ 101 bệnh viện gồm 6 bệnh viện bộ, ngành; 69 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa của thành phố; 26 bệnh viện tư nhân cùng toàn bộ hệ thống 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu triển khai cùng một thời điểm.
Đợt này là tiếp nối đợt khám tầm soát hưởng ứng Ngày Sức khoẻ toàn dân ngày 5/4/2026, nhưng với quy mô lớn hơn đáng kể.
Mô hình tổ chức được thiết kế theo hướng phát huy thế mạnh từng tuyến. Các bệnh viện tuyến trung ương và bộ, ngành đảm nhận tầm soát các bệnh lý trọng điểm như tim mạch, nội tiết, ung bướu, cơ xương khớp, răng hàm mặt và bệnh nghề nghiệp. Các bệnh viện chuyên khoa thành phố triển khai tầm soát theo lĩnh vực sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, tâm thần. Khối đa khoa tập trung phát hiện và quản lý bệnh mạn tính không lây. Bệnh viện tư nhân và trung tâm y tế khu vực góp phần mở rộng độ bao phủ dịch vụ.