Sáng nay, khoảng 130 người dân đã được khám miễn phí tại Trạm y tế phường Chợ Lớn

Ông Trần Văn Nghĩa, 73 tuổi, phường Chợ Lớn, cho biết từ sáng sớm đã đến trạm y tế và được nhân viên hướng dẫn tận tình. Ông lần lượt được kiểm tra chiều cao, cân nặng, siêu âm, chụp X-quang và đo điện tim. Ông Nghĩa cảm thấy vui khi được tham gia chương trình khám miễn phí, lần đầu được kiểm tra sức khỏe đầy đủ, kỹ lưỡng như vậy.

Bác sĩ Nguyễn Triệu Vỹ (Bệnh viện Chợ Rẫy), cho biết qua siêu âm sáng nay, đa số bệnh nhân lớn tuổi, đặc biệt là nam giới, được phát hiện mắc gan nhiễm mỡ. Ngoài ra, một số trường hợp phụ nữ được ghi nhận có u nang thận kích thước lớn và được tư vấn theo dõi, điều trị.

Tại Trạm y tế phường Chợ Lớn, đoàn 9 y bác sĩ từ Bệnh viện Chợ Rẫy tham gia khám bệnh cho người dân, gồm 3 điều dưỡng lấy máu xét nghiệm, một điều dưỡng đo điện tim, 3 bác sĩ khám lâm sàng, một bác sĩ chụp X-quang và một bác sĩ siêu âm.

Ông Trương Việt Hùng có mặt từ 7h để khám sức khỏe. Dù lượng người đến đông, ông cho biết các bác sĩ làm việc nhanh, nhiệt tình, thường xuyên hỏi thăm và hướng dẫn người bệnh.

Qua thăm khám, ông được chẩn đoán mắc tiểu đường và bệnh xương khớp. Ông cho rằng việc phát hiện sớm giúp bản thân kịp thời điều chỉnh chế độ sinh hoạt, ăn uống và điều trị, hạn chế nguy cơ biến chứng.

Tại Trạm y tế phường Sài Gòn, hơn 200 người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn cũng được khám sức khỏe miễn phí. Trạm phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện khám tuần soát bệnh lý tuyến giáp, đái tháo đường, tim mạch.

Người dân được đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, lấy mẫu xét nghiệm... trước khi khám chuyên sâu.

Bà Nguyễn Thị Hảo, 72 tuổi, cho biết hằng tháng vẫn đến bệnh viện kiểm tra tiểu đường và khám tổng quát để theo dõi sức khỏe. Tham gia chương trình lần này, bà kỳ vọng việc khám tại trạm y tế gần nhà giúp tiết kiệm thời gian, chi phí nhưng vẫn được kiểm tra đầy đủ các chỉ số cần thiết, kịp thời phát hiện bệnh phát sinh.

Theo bà Nguyễn Ngọc Minh Thư, Phó giám đốc Trạm y tế phường Sài Gòn, trước khi triển khai, đội ngũ đã được Sở Y tế TPHCM tổ chức hai buổi tập huấn chuyên môn. Với sự hỗ trợ từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, hơn 40 bác sĩ, điều dưỡng được huy động, dự kiến khám cho hơn 300 người dân trong ngày 17/4.