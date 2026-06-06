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Ngày 6/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Những người bị khởi tố gồm hai vợ chồng Đặng Phước Đạt (SN 1996) - Vũ Thị Thu Thủy (SN 1999, cùng ngụ xã Phú Hòa Đông) giữ vai trò cầm đầu và 3 nhân viên: Vũ Thành Trung (SN 2001), Trần Thị Gấm (SN 2006), Nguyễn Tấn Trọng (SN 2000).

5 đối tượng bị khởi tố (từ trái qua phải) gồm: Trần Thị Gấm, Vũ Thị Thu Thủy, Vũ Thành Trung, Nguyễn Tấn Trọng và Đặng Phước Đạt. Ảnh: CACC

Trước đó, PC03 đã lập chuyên án đấu tranh với đường dây làm giả quy mô lớn này.

Cuối tháng 5/2026, các tổ công tác của PC03 phối hợp cùng Công an xã Phú Hòa Đông bất ngờ kiểm tra 2 địa điểm là xưởng sản xuất của vợ chồng Đạt - Thủy.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như Nike, Adidas, Crocs, Gucci..., ước tính trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, công an còn thu giữ lượng lớn phụ kiện, tem nhãn cùng toàn bộ máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ việc sản xuất hàng giả.

Dép giả nhãn hiệu nổi tiếng Nike. Ảnh: CACC

Hàng giả nhãn hiệu Crocs. Ảnh: CACC

Xưởng sản xuất dép giả nhãn hiệu nổi tiếng. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này do vợ chồng Đạt - Thủy trực tiếp điều hành, hoạt động từ tháng 6/2025 đến nay.

Để vận hành xưởng, các đối tượng thuê 14 nhân công, phân chia thành nhiều công đoạn khép kín từ khâu dập khuôn, dán nhãn đến đóng gói để tạo ra một đôi dép thành phẩm.

Sau đó, số lượng sản phẩm giả mạo đặc biệt lớn được tung ra thị trường. Cơ quan công an xác định, đường dây này đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Khu vực kho chứa hàng. Ảnh: CACC

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, cũng như các đơn vị cung cấp nguyên liệu và các đầu mối tiêu thụ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.