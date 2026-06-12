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Ngày 12/6, Công an TPHCM cho biết đang mở rộng điều tra, xử lý băng nhóm người nước ngoài có hành vi cư trú trái phép, nghi hoạt động lừa đảo trên không gian mạng quy mô lớn.

Đây là kết quả nổi bật trong đợt cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, làm sạch địa bàn” theo chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TPHCM.

Băng nhóm 83 người Trung Quốc thuê trọn khách sạn làm ‘đại bản doanh’

Theo cơ quan chức năng, từ công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin do người dân cung cấp, ngày 8/6, Công an TPHCM bất ngờ kiểm tra khách sạn The Emerald Gold (khu phố Hòa Phú 4, phường Bình Dương), nơi nhóm 83 người Trung Quốc thuê lưu trú.

Khách sạn được nhóm người Trung Quốc thuê trọn làm nơi ẩn náu, thiết lập ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 83 người mang quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú tại khách sạn. Xác minh ban đầu cho thấy, phần lớn trong số này nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào TPHCM.

Khám xét các phòng lưu trú, công an thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử chuyên dụng phục vụ hoạt động trên không gian mạng.

83 người mang quốc tịch Trung Quốc bị phát hiện lưu trú tại khách sạn The Emerald Gold. Ảnh: CACC

Công an tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: CACC

Theo công an, nhóm người này thuê lại toàn bộ khách sạn để lập “đại bản doanh”, chuẩn bị tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, nhắm vào người dân tại Trung Quốc. Tuy nhiên, khi hệ thống nhân sự và thiết bị kỹ thuật vừa được tập kết, lắp đặt, chưa kịp vận hành thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá.

Việc ngăn chặn kịp thời giúp loại bỏ nguy cơ hình thành một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên địa bàn TPHCM.

Phát hiện hàng trăm người nước ngoài nghi vấn

Liên quan đợt cao điểm 45 ngày đêm, Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo thành lập 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp công an các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra cơ sở lưu trú và người nước ngoài trên địa bàn.

"Trang trại" điện thoại và các thiết bị viễn thông được các đối tượng nước ngoài thiết lập, sử dụng cho hoạt động nghi vấn là lừa đảo quốc tế. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra ban đầu 420 cơ sở lưu trú, 22 tổ công tác phát hiện hàng loạt vi phạm. Trong đó, 84 cơ sở không thực hiện khai báo lưu trú đối với người nước ngoài theo quy định.

Công an làm việc với một người liên quan đến nhóm người nước ngoài cư trú, nghi hoạt động phạm pháp. Ảnh: CACC

Đồng thời, công an phát hiện gần 300 người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các hành vi như nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng nhằm vào người dân ở nhiều quốc gia.

Ngoài ra, Công an TPHCM cho biết lực lượng công an cấp xã, phường đã tăng cường quản lý địa bàn, qua đó phát hiện nhiều ổ nhóm người nước ngoài nghi ẩn náu để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Nhóm người Malaysia ẩn náu tại các khách sạn ở phường Thủ Đức và phường Hiệp Bình, nghi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Ảnh: CACC

Điển hình, mới đây, Công an phường Thủ Đức phối hợp cùng Công an phường Hiệp Bình và các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM bất ngờ kiểm tra một số khách sạn trên các địa bàn. Công an đã phát hiện 26 người mang quốc tịch Malaysia thuê các khách sạn để ẩn náu tổ chức ăn chơi, sử dụng trái phép chất ma tuý và đặc biệt là đang quá trình thiết lập "hang ổ" lừa đảo công nghệ cao để thực hiện các hành vi lừa đảo xuyên biên giới trên không gian mạng nhắm vào người ở Malaysia.