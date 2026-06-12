Ngày 12/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Bùi Quang Nhã (25 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) 20 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Liên quan vụ án, 6 bị cáo khác bị tuyên từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 14/6/2025, Nhã cùng Hồ Tuấn Kiệt (23 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) và nhóm bạn đến một quán nhậu ở xã Đông Thạnh, TPHCM ăn uống. Thời điểm này, nhóm của anh Đoàn Văn Chương cũng đang ăn nhậu tại quán.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Trong lúc ăn uống, ghế ngồi của anh Chương nhiều lần va chạm với ghế của Kiệt khiến hai bên xảy ra cự cãi. Sau đó, anh Chương chủ động cầm ly bia sang bàn của Kiệt để xin lỗi và mời uống.

Tuy nhiên, ít phút sau, mâu thuẫn giữa hai nhóm tiếp tục bùng phát, dẫn đến hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Nhã dùng dao bấm đâm hai nhát vào ngực anh Chương. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân tử vong trước khi nhập viện do sốc mất máu không hồi phục.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo Nhã khai mang theo dao bấm để phòng thân, song do bị anh Chương liên tục chửi bới nên bực tức, rút dao đâm nạn nhân.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác, gây mất trật tự, an toàn xã hội, cần xử lý nghiêm nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. Từ đó, tòa tuyên phạt các bị cáo mức án nêu trên.