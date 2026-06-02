Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang được lấy ý kiến công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh từ ngày 27/5 - 9/6/2026.

Dự thảo nêu rõ: "Điện Biên là địa phương miền núi, biên giới, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện giao thông, kinh tế - xã hội ở nhiều nơi còn khó khăn. Trong bối cảnh đó, công tác PBGDPL không chỉ là hoạt động tuyên truyền, truyền đạt quy định pháp luật, mà còn là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của nhân dân, củng cố niềm tin vào chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng ngừa vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững".

Thực tiễn triển khai công tác PBGDPL tại Điện Biên cho thấy, lực lượng báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và tuyên truyền viên pháp luật phần lớn hoạt động kiêm nhiệm, chưa có cơ chế hỗ trợ đặc thù, thường xuyên. Các quy định hiện hành chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thiết lập cơ chế chính sách hỗ trợ có tính động viên lâu dài đối với đội ngũ trực tiếp làm công tác PBGDPL tại địa phương.

Do đó, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết nhằm bổ sung cơ chế hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Điện Biên, tạo cơ sở pháp lý để bố trí kinh phí, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, nhất là tại cơ sở và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự thảo Nghị quyết xác định ba nhóm chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm tạo động lực trực tiếp cho đội ngũ làm công tác pháp luật tại cơ sở.

Một là hỗ trợ hàng tháng cho báo cáo viên và tuyên truyền viên: Mức hỗ trợ đối với báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh là hệ số 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng; đối với tuyên truyền viên pháp luật là hệ số 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng. Việc sử dụng hệ số lương cơ sở giúp chính sách có tính linh hoạt và ổn định lâu dài.

Hai là hỗ trợ kinh phí tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11): Dự thảo đề xuất mức hỗ trợ 5 triệu đồng/đơn vị/năm đối với cấp tỉnh; và 10 triệu đồng/đơn vị/năm đối với cấp xã. Mức hỗ trợ cấp xã cao hơn cấp tỉnh thể hiện rõ tư duy "hướng mạnh về cơ sở", ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Ba là hỗ trợ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số: Tuyên truyền viên không hưởng lương từ ngân sách sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/người/khóa khi tham gia bồi dưỡng tiếng dân tộc. Đây được coi là chính sách mang tính "đột phá" nhằm xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, giúp việc giải thích pháp luật trở nên gần gũi, phù hợp với phong tục tập quán của nhân dân.

Với những cơ chế hỗ trợ đặc thù nêu trên, đội ngũ tuyên truyền viên sẽ có thêm điều kiện để nghiên cứu, đổi mới phương thức truyền đạt, từ đó lan tỏa sâu rộng hơn các quy định, chính sách pháp luật đến từng bản làng, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo thông tin bền vững trên địa bàn Điện Biên.