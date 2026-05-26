Đồng Tháp:

Trung tuần tháng 5/2026, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch số 651 về việc triển khai Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2026-2035” trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL và thi hành pháp luật; thay đổi nhận thức, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật cho đồng bào DTTS và người dân sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu phải “chú trọng các hoạt động PBGDPL hướng đến đồng bào DTTS và người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới”; “Hình thức, phương pháp, phương tiện tuyên truyền phải đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; thường xuyên đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số...; tăng cường tính gần gũi, dễ tiếp cận, phát huy tiếng nói, vai trò chủ thể của đồng bào DTTS và đồng bào có đạo trong đời sống xã hội, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương”.

Ứng dụng công nghệ số, đưa pháp luật đến gần hơn với bà con

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đồng Tháp từ nay đến năm 2035 là đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL, góp phần giảm nghèo thông tin cho người dân.

Không còn bó hẹp trong các buổi hội thảo hay tờ rơi đơn thuần, tỉnh chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để đưa pháp luật đến gần hơn với bà con.

Đặc biệt, tỉnh Đồng Tháp sẽ nghiên cứu, triển khai ứng dụng AI và chatbot pháp luật để phục vụ người dân. Đây là giải pháp mang tính đột phá, cho phép đồng bào DTTS có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời về các chính sách, quy định pháp luật một cách tức thời, chính xác và dễ hiểu thông qua điện thoại thông minh. Việc sử dụng các công cụ hỗ trợ thông minh này không chỉ giúp người dân vượt qua rào cản về khoảng cách địa lý mà còn phù hợp với xu hướng phát triển khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, hệ thống "Zalo/Facebook cộng đồng pháp luật" tại cơ sở cũng được phát triển mạnh mẽ. Việc kết nối qua mạng xã hội giúp thông tin được cập nhật thường xuyên, liên tục, tạo ra một môi trường tương tác trực tiếp giữa chính quyền và người dân.

Mặt khác, các thiết chế như thư viện điện tử, thư viện số và tủ sách điện tử cũng được củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo nguồn tư liệu pháp luật luôn sẵn sàng phục vụ người dân mọi lúc, mọi nơi.

Ưu tiên tuyên truyền chính sách, pháp luật

Theo Kế hoạch số 651, nội dung PBGDPL sẽ được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng gắn với phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết sinh kế, việc làm, an sinh xã hội; gắn với việc tuyên truyền về giáo lý, giáo luật đối với đồng bào DTTS có đạo.

“Ưu tiên tuyên truyền chính sách, pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường; pháp luật về hôn nhân và gia đình; phòng, chống mua bán người, ma túy, xuất nhập cảnh trái phép; chính sách dân tộc, chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; chính sách hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo bền vững; pháp luật về an ninh biên giới và pháp luật về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến” - Kế hoạch số 651 ghi rõ.

Tỉnh cũng đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ hạt nhân nòng cốt triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL. Hàng năm, các cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo, báo cáo viên và hòa giải viên cơ sở sẽ được đào tạo những kỹ năng nghiệp vụ chuyên biệt. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ bà con tra cứu pháp luật một cách hiệu quả nhất.

Khi người dân được tiếp cận đầy đủ các luồng thông tin chính thống thông qua công nghệ hiện đại, tình trạng thiếu hụt thông tin chính sách sẽ dần được xóa bỏ, từ đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.