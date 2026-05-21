Hoạt động khuyến nông góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp

Theo UBND tỉnh Điện Biên, những năm qua, công tác khuyến nông được tăng cường với nhiều nội dung và hình thức hoạt động góp phần giảm nghèo thông tin, thay đổi nhận thức của nông dân và các tổ chức sản xuất. Nhiều hộ nông dân đã áp dụng thành công các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập, làm giàu, thích ứng với các điều kiện sinh thái và đáp ứng nhu cầu thị trường. Hoạt động khuyến nông đã góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Hoạt động khuyến nông đã góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Trong giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh, các cơ quan liên quan đã tổ chức 376 lớp tập huấn, đào tạo về kiến thức, kỹ năng cho nông dân, đội ngũ làm công tác khuyến nông các cấp, đạt 114,29% kế hoạch, với 14.882 lượt người tham gia; Xây dựng 47 chuyên mục, tin bài phóng sự chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về khuyến nông; Phát hành 1.489 sổ tay, ấn phẩm khuyến nông, đạt 151,17% kế hoạch; Cấp phát 4.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh động vật; Tổ chức nhiều hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, hội nghị, hội thảo về khuyến nông, tọa đàm tư vấn kỹ thuật và tham quan học tập chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.

Cùng với đó, các cơ quan hữu quan đã xây dựng, nhân rộng 283 mô hình khuyến nông trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp theo hướng hữu cơ, VietGap, an toàn sinh học gắn với liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình khuyến nông cơ bản đáp ứng được mục tiêu, tiêu chí đã đề ra về năng suất, chất lượng sản phẩm, mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với liên kết và tiêu thụ sản phẩm, giúp người dân nâng cao kỹ thuật canh tác, thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực, được người dân đánh giá cao.

Mặc dù Chương trình khuyến nông giai đoạn 2021-2025 đã đạt một số kết quả nhất định, song UBND tỉnh Điện Biên cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên các hoạt động khuyến nông được triển khai chưa được đồng bộ, việc xây dựng các mô hình còn nhỏ lẻ nên khả năng nhân rộng chưa cao”.

Truyền thông nhân rộng mô hình khuyến nông để góp phần giảm nghèo

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, đầu tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu “Phát triển khuyến nông theo tư duy kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Riêng khuyến nông cấp xã sẽ triển khai đa dạng hoạt động khuyến nông trên địa bàn quản lý như: Bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt từ 4.000 học viên/năm trở lên; Xây dựng và nhân rộng mô hình khuyến nông nhằm nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo, trong đó ưu tiên triển khai tại các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND tỉnh xác định, một trong những giải pháp trọng tâm để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra là hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Chương trình Khuyến nông tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026-2030 ghi rõ sẽ "đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...; biên soạn, đăng tải tin, bài trên chuyên mục Khuyến nông của Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Môi trường, cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương, các trang thông tin chuyên ngành và nền tảng mạng xã hội... Mục đích nhằm kịp thời cung cấp thông tin phục vụ sản xuất, phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình mới, cách làm hay, điển hình hiệu quả, thông tin về phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, diễn biến thời tiết và các nội dung liên quan, giúp người dân chủ động tiếp cận và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn sản xuất".

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chính chính trị - xã hội tỉnh; Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung chương trình khuyến nông. Trong đó tập trung phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giới thiệu các mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới có hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp, triển khai các hoạt động khuyến nông để khuyến khích người dân tích cực tham gia, hưởng ứng, thúc đẩy khuyến nông trở thành phong trào rộng khắp, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.