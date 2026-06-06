Trước các thông tin về chương trình triệu hồi diện rộng do Subaru of America công bố liên quan đến tấm kính cửa sổ trời chỉnh điện trên một số xe Subaru Forester 2.5L và Forester e-Boxer Hybrid đời 2026, Công ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Việt Nam - nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Subaru tại Việt Nam (Subaru Việt Nam), vừa có phản hồi chính thức tới VietNamNet về vấn đề này.

Subaru Forester thế mới được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 11/2025, nhập khẩu từ Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo Subaru Việt Nam, ngay sau khi thông tin được công bố tại Mỹ, bộ phận kỹ thuật và hậu mãi của hãng xe Nhật Bản đã tiến hành rà soát toàn bộ dữ liệu dịch vụ trên phạm vi toàn quốc.

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào liên quan đến lỗi bong tách, tiếng ồn bất thường hoặc hư hỏng kết dính kính cửa sổ trời trên các xe Forester đang phân phối và vận hành tại Việt Nam.

"Do nguồn gốc sản xuất xe Subaru và việc phân bổ linh kiện có sự khác biệt đáng kể giữa các thị trường trên thế giới, một chương trình triệu hồi được triển khai tại khu vực Bắc Mỹ không đồng nghĩa với việc các xe tại những thị trường khác cũng bị ảnh hưởng", đại diện Subaru Việt Nam chia sẻ.

Cửa sổ trời trên xe Subaru Forester 2.5L và Forester e-Boxer Hybrid đời 2026 tại thị trường Mỹ có nguy cơ bị bung ra. Ảnh: Hoàng Hiệp

Phía Subaru Việt Nam cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Subaru toàn cầu để làm rõ phạm vi kỹ thuật của chương trình triệu hồi, đồng thời xác minh liệu các cấu hình hoặc lô linh kiện liên quan tại thị trường Mỹ có xuất hiện trên các xe phân phối tại Việt Nam hay không.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, hãng xe Nhật Bản vừa đưa ra quyết định triệu hồi xe quy mô lớn với tổng cộng 69.663 chiếc Forester trên toàn cầu, được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 19/6/2025 đến 13/3/2026.

Ngoài ra, còn có 4.007 xe Subaru Forester Hybrid, xuất xưởng từ ngày 20/2/2026 đến 17/5/2026.

Trong thông báo chính thức, Subaru thừa nhận các mẫu xe bị ảnh hưởng có thể gặp tình trạng kính cửa sổ trời không được dán đúng kỹ thuật vào khung trượt trong quá trình sản xuất.

Theo thời gian, độ bám dính này suy giảm, khiến tấm kính cửa sổ trời có nguy cơ “bong ra trong quá trình sử dụng xe”. Điều này đồng nghĩa với việc, trong kịch bản xấu nhất, cửa sổ trời có thể bật khỏi nóc xe khi xe đang chạy, biến một mẫu Crossover vốn được đánh giá cao về độ bền bỉ thành một chiếc xe mui trần bất đắc dĩ.

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