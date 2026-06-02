Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 2/6 ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Coop Select - Dung dịch vệ sinh phụ nữ - Chai 150ml. Trên nhãn sản phẩm ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 002013/25/CBMP-HCM, Số lô: S2510087, ngày sản xuất: 21/10/2025, hạn dùng: 21/10/2027.

Sản phẩm do Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương (TPHCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và do Chi nhánh Công ty này sản xuất.

Trước đó, nhà chức trách lấy mẫu sản phẩm trên tại hai siêu thị Coopmart Tân Châu và Tây Ninh (cùng tại tỉnh Tây Ninh) để kiểm tra chất lượng. Kết quả, mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Đây cũng là lý do cơ quan chức năng yêu cầu thu hồi lô sản phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các sở y tế trên cả nước thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm theo yêu cầu tại Công văn này; Xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương phải tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Trong tháng 6, công ty này phải gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm về Cục Quản lý Dược.