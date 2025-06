Các bộ phim thú cưng do AI sáng tạo đang trở thành xu hướng phổ biến trên các nền tảng video như YouTube, TikTok, thu hút hàng trăm triệu lượt xem với cốt truyện tình cảm xen lẫn hài hước.

Chẳng hạn, trong một video, chú mèo màu cam có xuất thân nghèo khó và bị cặp đôi mèo trắng chế giễu. Đoạn video dài 59 giây kể lại hành trình “vượt nghèo” của mèo cam, từ làm công nhân xây dựng, lau cửa sổ đến chú mèo giầu có, khiến những kẻ từng cười nhạo mình choáng váng. Video viral từ tháng 4 và đến nay hút gần 150 triệu lượt xem.

Phim ngắn "The Poor Cat Was Laughed at by His Girlfriend" đạt gần 10 triệu lượt xem trên YouTube sau hơn 5 tháng. Nguồn: YouTube Hmmminds

Người đứng sau video này chính là Ansheng đến từ Trung Quốc. Anh đang nắm một số kênh video mèo AI, hai trong số đó có hơn 1 triệu người theo dõi, vài tài khoản khác được nửa triệu người theo dõi. Thành công của những clip này giúp anh có thu nhập khá tốt.

Chia sẻ với truyền thông, anh tiết lộ kiếm được từ 1.200 đến 2.000 NDT (4,3 đến 7,2 triệu đồng) với mỗi video đạt hơn 10 triệu view. Như vậy, thu nhập mỗi tháng của anh ước đạt 20.000 NDT (hơn 72 triệu đồng).

Ansheng bắt đầu đăng video lên các nền tảng video nước ngoài sau khi nhận ra thu nhập của mình bị hạn chế nếu chỉ gắn bó với các ứng dụng trong nước. “Trên nền tảng nội, tôi chỉ kiếm được 50 NDT cho mỗi 8 triệu view, vì vậy tôi chuyển sang nền tảng quốc tế”.

Việc sản xuất video rất nhanh và hiệu quả. Ansheng nói chỉ mất chưa đầy 50 NDT (180.000 đồng) mỗi tháng bằng cách dùng các công cụ AI. Mỗi ngày, anh làm khoảng 2 đến 3 video. Thậm chí, anh còn không viết kịch bản mới mà chỉ điều chỉnh các kịch bản có sẵn.

Một trong những video ăn khách nhất của anh, với 16 triệu lượt xem, anh tái sử dụng kịch bản mèo cam nhưng thay đổi nhân vật sang công chúa Elsa, còn nhân vật phản diện là Bạch Tuyết và Wonder Woman.

Nội dung AI tương tự cũng đang tràn ngập tại Trung Quốc, nơi các nhà sáng tạo kết hợp nhân vật hoạt hình với các kịch bản drama quen thuộc.

Chẳng hạn, một chú chó Bichon Frise nghèo khổ phát hiện mình là dòng dõi hoàng gia. Cô chó bị đem ra làm trò cười ở cung điện cho đến khi hoàng tử chó đến và giải cứu.

Những kịch bản ướt át như vậy có một lượng khán giả trung thành nhờ vào tính cảm xúc và kết thúc có hậu. Nội dung còn lồng ghép khéo léo để quảng cáo sản phẩm cho chó mèo và con người, từ sữa tắm đến xúc xích.

Lathang, chủ một kênh drama chó, cho biết các nhân vật thú cưng được cá nhân hóa giúp quảng cáo sản phẩm dễ hơn. Ansheng cũng đồng tình khi nói: “Mọi người không đồng cảm với chó mèo mà là cảm xúc chúng mang lại”.

(Theo hindustantimes)