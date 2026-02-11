Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang từng bước phục hồi và hướng tới phát triển bền vững, bài toán nâng cao hiệu quả vận hành và quản trị đang trở thành mối quan tâm lớn của nhiều doanh nghiệp. Thay vì chỉ tập trung vào mở rộng quy mô hay hoạt động tiếp thị, ngày càng nhiều đơn vị lựa chọn con đường ứng dụng công nghệ để tối ưu hoạt động nội bộ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Giữa xu hướng đó, Công ty TNHH Du lịch - Văn hóa Dream Ascend Việt Nam - một doanh nghiệp trẻ có trụ sở tại TP.HCM - đang theo đuổi định hướng phát triển các giải pháp vận hành thông minh, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và văn hóa thích ứng với quá trình chuyển đổi số.

Tập trung vào bài toán vận hành của doanh nghiệp du lịch

Theo đại diện Dream Ascend Việt Nam, thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp du lịch trong nước vẫn đang vận hành theo mô hình truyền thống, phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân và quy trình thủ công. Điều này khiến việc quản lý dữ liệu, phối hợp nội bộ và ra quyết định gặp không ít hạn chế, đặc biệt trong giai đoạn thị trường biến động.

Dream Ascend Việt Nam lựa chọn tiếp cận vấn đề từ góc độ vận hành và quản trị, thay vì chỉ tập trung vào các hoạt động bề nổi. Công ty hướng tới việc xây dựng và triển khai các giải pháp số giúp doanh nghiệp: Chuẩn hóa quy trình vận hành; Quản lý và khai thác dữ liệu hiệu quả hơn; Nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận; Hỗ trợ ra quyết định dựa trên phân tích dữ liệu; Ứng dụng AI vào tối ưu hoạt động.

Một trong những định hướng trọng tâm của Dream Ascend Việt Nam là nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các khâu vận hành. AI được sử dụng như một công cụ hỗ trợ doanh nghiệp xử lý lượng lớn dữ liệu, nhận diện xu hướng và đề xuất phương án tối ưu trong quản lý hoạt động.

Việc ứng dụng AI không nhằm thay thế con người, mà đóng vai trò hỗ trợ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và nâng cao tính chính xác trong quá trình vận hành. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp du lịch nâng cao hiệu quả trong bối cảnh nhu cầu thị trường ngày càng đa dạng và cạnh tranh.

Hướng tới mô hình phát triển bền vững

Dream Ascend Việt Nam cho biết, doanh nghiệp không theo đuổi các mô hình tăng trưởng ngắn hạn, mà tập trung xây dựng nền tảng vận hành ổn định, có khả năng mở rộng lâu dài. Thông qua các giải pháp số và công nghệ thông minh, công ty mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp du lịch - văn hóa trong việc từng bước nâng cao năng lực quản trị và thích ứng với xu hướng phát triển mới của ngành.

Trong thời gian tới, Dream Ascend Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường trong nước, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác trong ngành nhằm góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hoạt động vận hành của doanh nghiệp du lịch Việt Nam.

Là doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết những bài toán cốt lõi về vận hành, Dream Ascend Việt Nam kỳ vọng sẽ mang lại thêm góc nhìn mới, góp phần hỗ trợ ngành du lịch phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững hơn trong giai đoạn tới.

