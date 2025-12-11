|Đội/SET
|Nữ Việt Nam
|25
|25
|25
|Nữ Malaysia
|8
|5
|3
25-3
ĐT Việt Nam nhẹ nhàng khép lại set 3 bằng điểm match-point, với tỷ số điểm cách biệt 25-3. Vào lúc 10h sáng mai (12/12), thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bước vào trận đấu quan trọng với đối thủ khó chơi Indonesia để tranh ngôi nhất bảng B.
20-3
Như Anh tấn công trên lưới chính xác đem về điểm số thứ 20 cho ĐT Việt Nam.
15-2
Cách biệt trong set 3 ngày càng được nới rộng, cơ hội để nữ Malaysia lật ngược tình thế là không thể. Họ không có phương án để ngăn chặn ĐT Việt Nam ghi điểm.
10-1
Lâm Oanh mớm bóng rất vừa tầm để Như Anh đập bóng chính xác về phía cuối sân. Sau đó Kim Thanh đem về điểm số thứ 10 cho ĐT Việt Nam.
SET 3
Giống như hai set trước đó, ĐT Việt Nam nhanh chóng vượt lên, buộc đối thủ phải rượt đuổi về điểm số.
25-5
Tình huống đánh bóng về cuối sân không chính xác của nữ Malaysia đã khép lại set 2 với tỷ số điểm cách biệt 25-5.
18-4
Dù đội trưởng Thanh Thúy và một số trụ cột vẫn được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cất giữ nhưng tuyển Việt Nam vẫn hoàn toàn áp đảo sức mạnh trước cá cô gái Malaysia.
10-2
Lê Thanh Thúy phát bóng ghi điểm trực tiếp, sau đó Như Quỳnh đem về điểm số thứ 10 cho ĐT Việt Nam với cú đấp như búa bổ sau vạch 3 mét. ĐT Malaysia lập tức xin hội ý chiến thuật.
SET 2
Pha bóng giằng co của đôi bên, tiếc rằng tình huống quyết định ĐT Việt Nam mắc lỗi đánh bóng không qua lưới, điểm số là 2-1 nghiêng về Kiều Trinh và đồng đội.
25-8
Như Quỳnh phát bóng tốt khiến libero của Malaysia mắc lỗi, ĐT Việt Nam có set-point là cú ace.
22-8
Các cô gái Malaysia nỗ lực nhưng cũng chưa thể lên điểm số thứ 10. Đơn giản bởi họ quá lép vế so với Kiều Trinh và các đồng đội.
16-5
Tay đập trẻ Như Anh có liên tiếp hai pha tấn công ở vị trí số 2 giúp tuyển Việt Nam gia tăng khoảng cách lên thành 11 điểm.
9-2
Như Quỳnh đập bóng uy lực sau vạch 3 mét không cho Malaysia cơ hội để chống đỡ. Cách biệt ngày càng được nới rộng.
5-1
Vẫn là pha tấn công của Hoàng Thị Kiều Trinh giúp ĐT Việt Nam tạo cách biệt 4 điểm.
SET 1
Malaysia là đội phát bóng trước nhưng điểm số đầu tiên thuộc về ĐT nữ Việt Nam với pha đập bóng uy lực bạt chắn của Kiều Trinh.
11h50
Các VĐV của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam bước ra sân khởi động trước trận đấu.
11h30
Môn bóng chuyền SEA Games 2025 diễn ra tại Bangkok, với nội dung nữ từ 10–15/12 và nam từ 13–19/12, thu hút sự chú ý lớn khi Việt Nam đặt mục tiêu tranh huy chương.
Ở nội dung dành cho nữ có 8 đội tham dự, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần lượt gặp Myanmar, Malaysia và Indonesia trong vòng bảng.
Trong trận ra quân, dù không sử dụng đội hình mạnh nhất, đội vẫn thắng Myanmar 3-0 (25-9, 25-10, 25-6). Các tay đập trẻ như Ánh Thảo, Bích Thủy, Kim Thanh thi đấu nổi bật, áp đảo hoàn toàn trước đối thủ gần như không tạo được sức kháng cự.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng tận dụng cơ hội xoay tua, giúp các gương mặt mới như Lê Như Anh ghi dấu ấn.
Chiến thắng nhanh gọn giúp tuyển Việt Nam giữ thể lực cho hai trận quan trọng gặp Malaysia và Indonesia, đồng thời củng cố mục tiêu tiến vào chung kết và cạnh tranh HCV.