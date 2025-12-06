Tại SEA Games 33, cuộc cạnh tranh tấm HCV ở môn bóng chuyền nữ là câu chuyện riêng của 4 đội Việt Nam, Indonesia, Philippines và chủ nhà Thái Lan. Xét về thành tích trong quá khứ cùng sức mạnh hiện tại, nếu không có gì thay đổi trận chung kết sẽ vẫn là hai cái tên quen thuộc Việt Nam và Thái Lan.

Kết quả bốc thăm môn bóng chuyền nữ SEA Games 33 đưa đội chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng A cùng Philippines và Singapore. Trong khi bảng B gồm tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Indonesia, Myanmar và Malaysia.

Tuyển Thái Lan có lực lượng mạnh nhất.

Mới đây, HLV Kiattipong Radchatagriengkai công bố danh sách tuyển Thái Lan với những cái tên quen thuộc như: chủ công jcharaporn Kongyot, Chatchu-on Moksri, Sasipapron Janthawisut, Kuttika Kaewpin và Warisara Seetalert; đối chuyền Pimpichaya Kokram; phụ công gồm Thatdao Nuekjang, Hattaya Bamrungsuk, Wimonrat Thanaphan và Kanyarat Kunmueang; chuyền 2: Pornpun Guedpard và Natthanicha Jaisaen; libero gồm Piyanut Pannoy và Kallyarat Kamwong.

Đây là đội hình từng tham dự 2 chặng SEA V-League hồi tháng 8 và cũng là những cái tên thi đấu ổn định trong khoảng 1 năm trở lại đây của bóng chuyền nữ Thái Lan.

Trái với Việt Nam, Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan đặt mục tiêu giành HCV, cả ở đội tuyển nam lẫn đội tuyển nữ trong kỳ Đại hội được tổ chức trên sân nhà. Với riêng đội nữ, Thái Lan có 14 lần liên tiếp vào chung kết (kể từ năm 1995) và đều giành HCV SEA Games - một thành tích gần như rất khó có đội bóng nào làm được ở đấu trường khu vực.

Tuy nhiên, chưa bao giờ bóng chuyền nữ Thái Lan phải e ngại Việt Nam như hiện tại. Chứng kiến sức mạnh đang lên của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong khoảng 2 năm trở lại đây, người Thái có lý do để lo lắng tại SEA Games lần này.

Nỗi lo của Thái Lan chỉ giảm xuống khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có Bích Tuyền. Tay đập sinh năm 2000 từng ghi tới 45 điểm, giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lần đầu đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch SEA V-League 2025 (chặng 2).

Thanh Thúy và các đồng đội rất tự tin.

Nhưng chắc chắn chủ nhà Thái Lan vẫn phải có sự thận trọng cao nhất trong hành trình bảo vệ tấm HCV của mình ở kỳ SEA Games 33. Chủ công Pormpun dè dặt: "Thái Lan không thể đánh giá thấp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, vì họ vẫn còn những cầu thủ khác rất chất lượng".

Những tay đập nguy hiểm bên phía Việt Nam mà Pormpun muốn đề cập là Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Vi Thị Như Quỳnh, hay những VĐV đang có phong độ cao như Kim Thanh, Lâm Oanh, Kiều Trinh, Khánh Đang...

Việc đánh bại Thái Lan ở chặng 2 SEA V-League 2025 mang lại sự tự tin rất lớn với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Từ SEA V-League tới SEA Games là một câu chuyện hoàn toàn khác, nhưng chưa bao giờ Thanh Thúy và các đồng đội lại khát khao lật đổ sự thống trị của người Thái như kỳ SEA Games 33.