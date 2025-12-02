ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào SEA Games 33 với quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu giành tấm HCV đầu tiên trong lịch sử. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nằm ở bảng B cùng Myanmar, Malaysia và Indonesia – bảng đấu hứa hẹn nhiều thử thách.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân gặp Myanmar lúc 15h00 ngày 10/12. Một ngày sau, lúc 12h30 ngày 11/12, đội chạm trán Malaysia trước khi đối đầu Indonesia vào 12h30 ngày 12/12, trận đấu nhiều khả năng quyết định ngôi nhất bảng.

So với các đối thủ, tuyển Việt Nam sở hữu lực lượng đồng đều và đang duy trì phong độ cao trong năm 2025. Trong khi Indonesia quyết tâm cải thiện thứ hạng, Myanmar và Malaysia được đánh giá có thể gây bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội.

Sau vòng bảng, bốn đội mạnh nhất sẽ vào bán kết ngày 14/12, trước khi trận chung kết tranh HCV diễn ra ngày 15/12. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhấn mạnh toàn đội phải duy trì sự tập trung và phát huy tối đa sức mạnh tập thể để hoàn thành mục tiêu.