Theo kết quả bốc thăm, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B SEA Games 33 cùng Myanmar, Malaysia và Indonesia, với trận mở màn gặp Myanmar lúc 15h ngày 10/12.

Đối thủ này từ lâu không được đánh giá cao, thậm chí thông tin về lực lượng, quá trình chuẩn bị của họ gần như là “ẩn số”.

Thanh Thúy và các đồng đội quyết tâm đổi màu huy chương - Ảnh: AVC

Ngược lại, Việt Nam sở hữu dàn sao đã khẳng định tên tuổi ở châu lục như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, cùng các trụ cột Lâm Oanh, Lê Thanh Thúy hay Như Quỳnh. Với chất lượng đội hình vượt trội, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được dự báo sẽ không gặp nhiều khó khăn và có thể tận dụng trận ra quân để thử nghiệm nhân sự.

Dĩ nhiên bóng chuyền luôn chứa đựng bất ngờ, nhưng phong độ năm qua - khi Việt Nam liên tục đánh bại nhiều đội mạnh hơn Myanmar - cho thấy nguy cơ “sẩy chân” là rất thấp. Một chiến thắng sẽ tạo đà cho hành trình chinh phục đổi màu huy chương tại SEA Games 33.

