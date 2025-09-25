Quá trình thực hiện dự án "hồi sinh" dòng chảy của Tô Lịch đang được thực hiện và đem lại những dấu hiệu tích cực. Mới đây, đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch (nằm gần hạ lưu sông) được tiếp thêm 230.000m3 nước đạt tiêu chuẩn từ Nhà máy Yên Xá đã tạo dòng chảy, giữ ổn định cao trình +3,5m. Trong ngày 24/9, khu vực đập dâng hoạt động và tiếp tục hoàn thiện mặt bằng hai bên bờ.

Nhìn từ trên cao, màu sắc dòng chảy thay đổi rõ rệt ở khu vực này. Hiện, cửa của trạm điều tiết nước Thanh Liệt đã đóng, dồn nước sạch đẩy về nhánh sông đi qua ngõ 250 đường Phan Trọng Tuệ.

Gần khu vực đập dâng, mặt nước sông Tô Lịch thay đổi đáng kể dù đây là khu vực gần hạ lưu.

Tại khu vực sông chạy qua đường Nguyễn Khang, máy phun tạo oxy được đưa vào hoạt động những ngày gần đây. Nước tại khu vực này cũng xanh trong. Công nhân môi trường liên tục làm việc, cải tạo cảnh quan, thu gom rác thải trên mặt nước hoặc các khu vực cống xả thải.

Tuy nhiên, phần dòng chảy qua đoạn Giáp Nhất - Ngã Tư Sở - Vương Thừa Vũ, mặt nước tối màu hơn.

Cửa hàng của chị Nguyễn Thị Tuyền nằm cạnh bờ sông Tô Lịch (đoạn gần Ngã Tư Sở). "Những ngày đầu khi nước Hồ Tây mới bổ cập về, mặt nước khu vực này xanh trong, đầy ắp, mùi hôi thối cũng biến mất. Tuy nhiên khoảng 3 ngày sau thì mặt nước bắt đầu đen trở lại", chị nói.

Theo chị Tuyền, những ngày qua thời tiết nắng nhiều, mùi hôi bắt đầu tăng dần lên.

Khi nhìn từ trên cao, mặt nước khu vực này có màu thẫm. Tại các chân cầu bắc ngang sông, rác thải dồn đọng, mặt nước sủi bọt khí.

Tại khu vực đầu nguồn tại đường Hoàng Quốc Việt, hai đường ống dẫn nước bổ cập từ hồ Tây không hoạt động trong ngày 24/9.

Đoạn sông Tô Lịch chảy qua đây có màu sẫm trở lại.

Đây là khu vực đã hoàn thiện cảnh quan xung quanh. Hai bên bờ cỏ lau xanh tốt, rất ít rác thải trên mặt sông.

Thời điểm này, có thể thấy mực nước sông Tô Lịch hiện tại đã cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ mọi năm. Dù còn nhiều khó khăn nhưng dự án "hồi sinh" đang dần hoàn thiện từng bước và đem lại nhiều tín hiệu tích cực.