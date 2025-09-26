Theo phản ánh, những ngày gần đây xuất hiện cá chết trên sông Tô Lịch, đặc biệt tại đoạn chảy qua Giáp Nhất - Ngã Tư Sở - Vương Thừa Vũ, nước sông không còn xanh mà chuyển sang màu đen.

Điều này khiến dư luận băn khoăn: Liệu nước thải có còn đổ thẳng ra sông Tô Lịch, khiến dòng sông tái ô nhiễm?

Trả lời vấn đề này, ông Trương Quốc Bảo - Trưởng Ban Quản lý dự án xử lý nước thải Yên Xá (thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội) cho biết: Từ ngày 15/8, toàn bộ nước thải tại 245 họng xả đã được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý. Đến nay, nước thải vẫn đang được xử lý.

Nước sông Tô Lịch đã cải thiện đáng kể sau khi được bổ cập nước Hồ Tây và không còn việc xả thải trực tiếp. Ảnh: Thạch Thảo

“Từ ngày 15/8 không còn nước thải đổ thẳng xuống sông Tô Lịch. Vì vậy, tôi khẳng định nước đen không phải do nước thải. Bằng chứng là sau khi thu gom toàn bộ nước thải, kết hợp bổ cập nước từ Hồ Tây và nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá, chất lượng nước sông Tô Lịch trong thời gian qua đã được cải thiện đáng kể”, ông Bảo nhấn mạnh.

Ông Trương Quốc Bảo cũng xác nhận vài ngày gần đây tại một số vị trí trên sông Tô Lịch nước chuyển màu đen.

Về việc này, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội đã chỉ đạo kiểm tra và sơ bộ đánh giá một số nguyên nhân gồm:

Thứ nhất, do các sông, hồ (trong đó có sông Tô Lịch) thực hiện hạ mực nước để chống bão. Sông Tô Lịch ngoài đảm bảo cảnh quan còn có chức năng thoát nước, chống ngập. Để phòng bão, các sông hồ trong thành phố đều hạ mực nước dẫn đến nước xả tại các hồ theo đường ống đổ về sông Tô Lịch kéo theo các tồn dư chất thải trong ống vượt qua ngưỡng tràn chảy ra sông.

Thứ hai, quá trình hạ mực nước trên sông Tô Lịch kết hợp với việc vận hành xả đáy tại đập dâng cũng khiến tại một số đoạn nước chuyển màu đen, dù có nơi vẫn xanh. Nguyên nhân là do trầm tích, bùn lắng mặc dù đã được Thành phố nạo vét nhưng vẫn còn nhiều trong đó nhiều vị trí bùn còn lắng tới 80 cm.

"Khi hạ mực nước dẫn đến nhiều vị trí có thể nhìn thấy trực tiếp lớp trầm tích này, kết hợp với các điều kiện như mưa lớn, các loài sinh vật tồn tại trên sông, khiến lớp bùn bị khuấy lên dẫn tới nước có màu đen. Tuy nhiên, về lâu dài, việc này giúp cho sông Tô Lịch được làm sạch theo thời gian", ông Bảo lý giải.

Được biết, hiện Ban Quản lý dự án cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các làng nghề trong khu vực sông Tô Lịch đánh giá chất lượng nước thải làm cơ sở báo cáo UBND Thành phố xem xét chỉ đạo các bước tiếp theo.

Việc người dân vứt nhiều rác thải xuống cống, sông, như quần áo cũ, chăn, thùng xốp, áo mưa… cũng ảnh hưởng lớn đến môi trường sông, trực tiếp gây tắc đường ống thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch. Điều này gây khó khăn trong quá trình vận hành tuyến ống. Bởi mục tiêu là phải đảm bảo đường ống thu gom nước thải thông suốt, không tắc nghẽn, tránh nước thải trào ra sông Tô Lịch.

Một chuyên gia thủy sản cho biết cá chết có nhiều nguyên nhân. Hiện tượng cá chết trên sông Tô Lịch là khó tránh khỏi, bởi ngay cả Hồ Tây có diện tích mặt nước lớn vẫn thường xảy ra tình trạng này. Trong khi đó, cá theo đường ống nước khá dài từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch cũng không thể đảm bảo con nào cũng sống.