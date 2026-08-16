Năm 2017, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định thu hồi hơn 64.500m2 đất tại ô đất PT1 và một phần ô đất PT2 thuộc Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), giao cho Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Linh Đàm thực hiện dự án nhà ở thấp tầng và khu nhà ở tái định cư kết hợp thương mại.

Năm 2022, dự án được khởi công với tên thương mại Hanoi Melody Residences. Theo giới thiệu, Hanoi Melody Residences gồm 4 tòa tháp cao 29 tầng, gồm NO-01, NO-02, NO-03 và NO-04. Trong đó, NO-01 là nhà tái định cư, các tòa còn lại là nhà ở thương mại.

Theo kế hoạch ban đầu, chủ đầu tư dự kiến bàn giao dự án vào quý IV/2024. Tuy nhiên, dự án phải dừng thi công từ đầu năm 2023 theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội để khắc phục các vấn đề tồn tại. Khi đó, tòa NO-02 và NO-04 thi công đến tầng 11, NO-03 đến tầng 2; tòa NO-01 và gara ngầm chưa được triển khai.

Toàn cảnh dự án Hanoi Melody Residences. Ảnh: Duy Anh

Tháng 8/2024, chủ đầu tư gửi UBND quận Hoàng Mai đề xuất được thi công trở lại. Đến tháng 10/2024, dự án hoàn thiện các thủ tục xây dựng và đủ điều kiện mở bán. Khi đó, ba tòa NO-02, NO-03 và NO-04 dự kiến được bàn giao vào quý IV/2026. Tuy nhiên, tiến độ sau đó tiếp tục bị gián đoạn.

Ngày 18/11/2025, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5694/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hanoi Melody Residences.

Theo đó, quy mô đầu tư được cập nhật: Tòa nhà ở tái định cư NO-01 có tổng diện tích sàn 55.712m2, trong đó, khoảng 3.796m2 là sàn dịch vụ thương mại, 8.262m2 sàn hầm để xe và 43.654m2 sàn nhà ở.

Các tòa nhà ở thương mại NO-02, NO-03 và NO-04 có tổng diện tích sàn mỗi tòa 83.026m2, gồm khoảng 4.924m2 sàn dịch vụ thương mại, 11.664m2 sàn hầm để xe và 66.474m2 sàn nhà ở. Tổng diện tích sàn xây dựng các công trình nhà ở thấp tầng khoảng 32.599m2. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý I/2027.

Mới đây nhất, ngày 10/6/2026, với sự tham gia của đại diện chính quyền phường Hoàng Liệt, chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Linh Đàm đã tổ chức đối thoại với cư dân và đưa ra mốc bàn giao dự kiến.

Lãnh đạo công ty này cho biết doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án. Theo kế hoạch, cả 3 tòa L-02, L-03 và L-04 sẽ được bàn giao chậm nhất vào ngày 30/6/2027; trong đó, tòa L-04 được đặt mục tiêu hoàn thiện và bàn giao trong quý I/2027.

Liên quan đến chủ đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Linh Đàm được thành lập năm 2016. Đến năm 2025, Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng và Bất động sản Hồng Lam nhận chuyển nhượng phần lớn phần vốn góp tại Bất động sản Linh Đàm.

Hình ảnh về dự án Hanoi Melody Residences, chụp ngày 7/8/2026:

Đến ngày 7/8/2026, dự án vẫn quây tôn kín, dừng thi công.

Hiện trạng các tòa chung cư.

Bảng giới thiệu dự án.

Nhiều hạng mục đang chờ hoàn thiện.

Cổng công trường phía sau.

Nhà mẫu dự án.