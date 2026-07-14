Theo danh mục dự kiến thu hồi đất giai đoạn 2026-2030, trên địa bàn phường Ngọc Hà sẽ có 27 dự án cần thu hồi gần 5ha đất. Trong đó có 26 dự án sử dụng vốn ngân sách và một dự án ngoài ngân sách.

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, có 2 dự án chuyển tiếp từ danh mục đã được HĐND TP Hà Nội thông qua năm 2025, gồm dự án xây dựng, mở rộng, chỉnh trang tuyến đường từ ngõ 376 đường Bưởi qua phố Đội Nhân đến phố Đốc Ngữ và dự án cống hóa kết hợp làm đường trên tuyến mương phía Nam khu 7,2ha Vĩnh Phúc.

Bên cạnh đó, Hà Nội đăng ký thực hiện 24 dự án mới, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, trụ sở hành chính và bảo tồn các công trình văn hóa, lịch sử.

Trong lĩnh vực giao thông, nhiều tuyến đường mới sẽ được đầu tư như mở rộng ngõ 35 phố Kim Mã Thượng; xây dựng tuyến đường từ phố Đội Nhân đến đường Hoàng Hoa Thám; cống hóa mương kết hợp làm đường nối từ tổ dân phố số 10 khu dân cư số 1 đến khu tập thể Quân trang; xây dựng đường giao thông nội bộ và khớp nối hạ tầng kỹ thuật tại khu vực tổ dân phố 12C và 14 phường Vĩnh Phúc (cũ).

Thành phố cũng dự kiến đầu tư hàng loạt dự án hoàn thiện hạ tầng đô thị như xây dựng hạ tầng kỹ thuật quanh hồ Bảy Gian; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc; xử lý các hạng mục còn tồn tại của Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II trên địa bàn quận Ba Đình (cũ).

Hệ thống không gian công cộng tiếp tục được mở rộng với các dự án xây dựng vườn hoa, cây xanh tại khu vực phía Nam ao Út Tu, khu đất từ số 67 đến 79 phố Văn Cao, ngõ 75 phố Vĩnh Phúc và khu đất bãi Mả, ngõ 6 Vĩnh Phúc. Cùng với đó là hạng mục hoàn thiện khu liên hợp Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa.

Trong lĩnh vực giáo dục và thiết chế văn hóa, thành phố dự kiến xây dựng trường mầm non tại khu đất ao Út Tu, nhiều nhà sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư và xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND của phường Ngọc Hà và phường Đội Cấn theo mô hình chính quyền địa phương mới.

Đáng chú ý, nhiều di tích lịch sử trên địa bàn cũng sẽ được đầu tư tu bổ, tôn tạo như đình Vạn Phúc, đình Kim Mã Thượng và đền Cống Yên. Đồng thời, thành phố sẽ thực hiện di dời các hộ dân nằm trong khu vực bảo vệ di tích Chùa Bát Tháp và đình Cống Vị nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa.

Ngoài ra, danh mục còn có dự án giải phóng mặt bằng hai căn nhà nằm trong phạm vi vỉa hè phố Hoàng Hoa Thám để chỉnh trang đô thị.

Đối với nguồn vốn ngoài ngân sách, có một dự án chuyển tiếp từ năm 2025 là cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Viện Tư liệu phim Việt Nam - The Boulevard.