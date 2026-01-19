Quyết định do Phó Chủ tịch UBND xã Mê Linh Trần Nguyễn Ngọc ký ban hành.

Lý do thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là các giấy chứng nhận này đã bị cấp trùng theo kết luận số 139/KL-UBND ngày 20/7/2012 của UBND huyện Mê Linh.

Danh sách 7 trường hợp bị thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cũng theo quyết định, UBND xã Mê Linh cho phép các hộ gia đình, cá nhân tiếp tục sử dụng và quản lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể như sau:

UBND xã Mê Linh giao Phòng Kinh tế bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành N 952613 và BE 289012 tới Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Mê Linh để thực hiện việc quản lý theo quy định.

Chi nhánh này cần kiểm tra, rà soát những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang lưu trữ có trong danh sách và nhận bàn giao 2 giấy chứng nhận có số phát hành N 952613 và BE 289012 để thực hiện quản lý giấy chứng nhận đã bị thu hồi, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Mê Linh có trách nhiệm đăng tải quyết định này trên cổng thông tin điện tử của UBND xã.

Người sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định.