Tháng 7/2008, UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị AIC Mê Linh. Chủ đầu tư là Công ty CP Bất động sản AIC. Dự án được kỳ vọng trở thành một trong những khu đô thị trọng điểm của Mê Linh.

Sau khi huyện Mê Linh được chuyển về Hà Nội, năm 2011, UBND TP đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị AIC Mê Linh, tỷ lệ 1/500, nằm trên địa bàn xã Tiền Phong và xã Mê Linh, huyện Mê Linh, theo địa giới hành chính thời điểm đó.

Dự án từng được chủ đầu tư quảng cáo là một trong những khu đô thị của thế kỷ XXI, ví như Phú Mỹ Hưng của miền Bắc, hứa hẹn trở thành khu đô thị điểm nhấn của TP Hà Nội, hấp dẫn đối tượng người nước ngoài và Việt kiều.

Tháng 4/2022, dự án được UBND TP Hà Nội chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 13.181 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án.

Dự án bao gồm công trình hỗn hợp có diện tích đất khoảng 12,5ha, quy mô dân số dự kiến 6.898 người; tầng cao từ 25-32 tầng, diện tích sàn nhà ở khoảng 339.654m2.

Công trình công cộng có tổng diện tích đất khoảng 1,5ha, cao 3 tầng. Công trình giáo dục để kinh doanh có tổng diện tích đất khoảng 5,8ha. Công trình cây xanh, thể dục thể thao - bãi đỗ xe có tổng diện tích khoảng 1ha.

Công trình nhà ở để bán có diện tích đất khoảng 34,8ha, trong đó đất biệt thự khoảng 30,4ha, gồm 66 lô đất. Tổng số nhà ở thấp tầng dự kiến 1.507 căn, với tổng diện tích sàn khoảng 396.237m2.

Đối với nhà ở thấp tầng (biệt thự), tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 396.237m2, tổng số lượng 1.507 căn. Theo Quyết định 1369/QĐ-UBND, dự án được đặt mục tiêu hoàn thiện và đưa vào khai thác trong quý IV/2026. Tuy nhiên, ghi nhận vào tháng 8/2026 cho thấy phần lớn diện tích vẫn chưa được triển khai xây dựng.

Gần 2 thập kỷ vẫn dang dở

Tương tự nhiều dự án tại Mê Linh giai đoạn 2008-2020, dự án AIC Mê Linh từng bị "đắp chiếu" kéo dài do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính và thủ tục điều chỉnh quy hoạch phân khu.

Tháng 7/2021, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư khi đó đã xử phạt chủ đầu tư do vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, liên quan đến việc không thực hiện hoạt động đầu tư đúng theo hồ sơ đăng ký đầu tư và không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, giám sát, đánh giá đầu tư dự án.

Ghi nhận thực tế tại Khu đô thị mới AIC Mê Linh, phần lớn diện tích cỏ vẫn mọc um tùm, được người dân địa phương tận dụng đất để canh tác, trồng hoa màu. Nhiều con đường bê tông được xây dựng nhưng chưa khớp nối với trục chính. Quanh khu vực ghi nhận không có biển thông tin dự án, cũng chưa thấy các căn biệt thự hay chung cư được xây dựng. Một số điểm giao dịch bất động sản từng hoạt động tại khu vực nay đã đóng cửa.

Tại kỳ họp thứ Hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã thông qua danh mục 3.133 công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Trong danh mục này có dự án Khu đô thị AIC tại xã Mê Linh, với diện tích đất dự kiến thu hồi gần 44ha.

Hình ảnh ghi nhận thực tế tại dự án ngày 10/8:

Dự án bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Nhiều khu vực cỏ mọc cao gần đầu người.

Hạ tầng chưa được hoàn thiện. Những khối bê tông đen sì nằm phơi dưới mưa nắng.

Nhiều diện tích đất vẫn bỏ hoang.

Cả khu đô thị không bóng người.