Dự án Constrexim Plaza do Tổng công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings) làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch ban đầu, Constrexim Plaza được thiết kế gồm một tòa nhà cao 20 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 21.000m2, phục vụ chức năng trung tâm thương mại kết hợp văn phòng cho thuê.

Ngày 2/6/2010, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định thu hồi 4.058m2 đất tại ô E2 và cho CTX Holdings thuê để thực hiện dự án. Đến tháng 1/2011, UBND quận Cầu Giấy (cũ) phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Ban đầu, dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2012-2015. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, dự án vẫn giậm chân tại chỗ. Tình trạng bỏ hoang kéo dài gây lãng phí đất đai, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, cổ đông CTX Holdings thông qua chủ trương đầu tư Tòa nhà văn phòng và thương mại Constrexim Plaza, với tên thương mại CTX Tower, đồng thời điều chỉnh quy mô dự án.

Dự án được xây dựng trên diện tích 4.058m2, gồm một tòa tháp cao 28 tầng nổi và 3 tầng hầm, mật độ xây dựng 40%, tổng diện tích sàn 57.982m2. Tòa nhà dự kiến được CTX Holdings sử dụng làm trụ sở chính, đồng thời khai thác kinh doanh thương mại, dịch vụ.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 600 tỷ đồng, trong đó vốn góp 120 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện từ quý IV/2025 đến quý IV/2028.

Sau nhiều năm chậm triển khai và quây tôn, dự án Constrexim Plaza tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội) đã được CTX Holdings khởi động lại với tên thương mại CTX Tower. Ảnh: Duy Anh

Theo báo cáo tài chính tại ngày 30/6/2026, chi phí xây dựng dở dang của CTX Tower đạt hơn 129 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ban lãnh đạo cho biết sẽ tập trung nguồn lực để tiếp tục triển khai dự án.

Liên quan đến chủ đầu tư, Constrexim tiền thân là Công ty Xây lắp Xuất nhập khẩu vật liệu và Kỹ thuật xây dựng, được thành lập năm 1982. Doanh nghiệp chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 25/5/2007.

Cổ phiếu CTX được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 30/3/2012. Đến ngày 12/12/2023, cổ phiếu này bị hủy niêm yết và chuyển sang giao dịch trên UPCoM.

Lĩnh vực kinh doanh chính của CTX Holdings là phát triển các dự án bất động sản, khai thác và vận hành bất động sản sau đầu tư, cho thuê bất động sản tại Hà Nội, Lào Cai và Nha Trang.

Năm 2025, CTX Holdings đạt 5.869 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 97,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 199,8 tỷ đồng, hoàn thành 79% kế hoạch.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận tại dự án:

Dự án vị trí trung tâm khu vực Cầu Giấy. Ảnh: D.Anh

Cổng công trường dự án trên mặt đường Dương Đình Nghệ.

Bên trong dự án.

Công trường còn ngổn ngang.