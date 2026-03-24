Năm 2014, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Phát triển AMC Toàn Cầu (trụ sở tại Hà Nội) thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa (nay là phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa).

Theo quy mô, dự án xây dựng khu chung cư xã hội gồm 3 tòa nhà cao 15 tầng, cùng hệ thống cây xanh, đường giao thông và các công trình phụ trợ, với khoảng 900 căn hộ.

Diện tích khu đất là 22.457,2m2, trong đó khoảng 4.539m2 dành cho xây dựng nhà ở, phần còn lại là đất cây xanh, giao thông và các hạng mục công cộng. Tổng mức đầu tư khoảng 526,9 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến 30 tháng.

Khu vực xây tầng hầm trái phép. Ảnh: Lê Dương

Tuy nhiên, dự án trải qua nhiều năm bất động. Đến tháng 8/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định gia hạn thời gian thực hiện dự án thêm 30 tháng.

Đầu năm 2021, Công ty CP Phát triển AMC Toàn Cầu tổ chức lễ khởi công xây dựng khu nhà ở xã hội ACM I.

Đến tháng 4/2022, qua công tác kiểm tra, rà soát các dự án trên địa bàn, Thanh tra Sở Xây dựng phát hiện dự án này thi công sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

Dự án nhà ở xã hội bị đình trệ suốt nhiều năm qua. Ảnh: Lê Dương

Cụ thể, tòa nhà số 1 đã thi công tầng hầm bằng kết cấu bê tông cốt thép, chiều cao từ đáy đến sàn mái tầng hầm từ 3,3m đến 4,0m, diện tích xây dựng 3.385,5m2, trong khi giấy phép xây dựng không có tầng hầm và diện tích xây dựng chỉ 1.485,5 m2/tòa.

Sau kiểm tra, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND TP Thanh Hóa (cũ) xử lý vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Theo đó, UBND TP Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 110 triệu đồng đối với đơn vị này, đồng thời buộc Công ty CP Phát triển AMC Toàn Cầu dừng thi công công trình.

Dự án được quây tôn kín mít. Ảnh: Lê Dương

Theo quy định, trong vòng 90 ngày, doanh nghiệp phải hoàn thiện hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng. Nếu không thực hiện, buộc phải phá dỡ phần công trình vi phạm.

Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay, dự án rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài.

Mới đây, ngày 28/2/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được công văn của Sở Tài chính về việc rà soát chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này.

Cổng vào dự án. Ảnh: Lê Dương

Ngày 3/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá toàn diện các vấn đề pháp lý của dự án.

Đồng thời, Sở Xây dựng được yêu cầu khẩn trương tham mưu phương án xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/3/2026.