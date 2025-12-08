Sáng 8/12, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết liên quan đến dự án Nuôi em ở Nghệ An, đơn vị đã nhận được một số đơn và chuyển cho bộ phận chức năng giải quyết.

Trước đó, nhiều nhà hảo tâm gửi đơn phản ánh đến Công an Nghệ An liên quan dự án Nuôi em thiếu minh bạch về tài chính.

Mạnh thường quân đồng loạt tố cáo

Chị Nguyễn Thị Hậu (trú phường Thái Hoà, tỉnh Nghệ An) cho biết đầu năm học 2025-2026, chị nhận đăng ký hỗ trợ hai học sinh ở Trường Tiểu học Mường Ải với mức hơn 1,9 triệu đồng/em/năm.

Tuy nhiên, sau khi liên lạc với phụ huynh, chị được biết học sinh mình nhận hỗ trợ không đăng ký ăn bán trú tại trường.

"Tôi liên lạc với một phụ huynh mà tôi nhận đăng ký hỗ trợ thì họ nói con họ không đăng ký ăn trưa tại trường. Còn một phụ huynh nữa thì tôi không liên lạc được. Tuy nhiên, qua nắm bắt thông tin, tất cả những học sinh trong bản đó đều không ăn trưa tại trường, nhưng họ vẫn nhận tiền của tôi", chị Hậu băn khoăn.

Học sinh Trường tiểu học Bảo Nam 2, Nghệ An ăn bán trú từ nguồn hỗ trợ dự án Nuôi em. Ảnh: P.Tâm

Theo chị Hậu, chị đã chuyển khoản vào quỹ theo số tài khoản Vietcombank mang tên Đỗ Thị Ng., chi nhánh Vinh.

"Hiện tại chúng tôi không thể liên lạc được với chị Ng. Đợt tháng 10 vừa qua, chị Ng. có nhắn tin trong nhóm nói rằng, 'cho ít thời gian để xác minh tính minh bạch của dự án', và từ đó đến nay không thể liên lạc được.

Trong nhóm có nhiều người đã đóng tiền nhiều năm và chúng tôi đã làm đơn tập thể tố cáo lên cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An. Có 16 người ký trực tiếp và khoảng 100 mạnh thường quân ký đơn online", chị Hậu cho hay.

Cũng theo chị Hậu, trước đó, chị và các mạnh thường quân không biết về chị Đỗ Thị Ng., mà chỉ thấy quảng cáo về dự án trên Facebook. "Thấy họ giới thiệu rằng chương trình được điều phối bởi Trung ương Đoàn và Trung tâm truyền hình quốc gia, tôi nghĩ đây là hoạt động có sự tham gia của cơ quan nhà nước nên tin tưởng và đã chuyển khoản”, chị Hậu nói.

Nhóm mạnh thường quân sau đó làm việc với Tỉnh đoàn Nghệ An và được thông tin rằng đây chỉ là dự án do một số cá nhân tự kêu gọi, Tỉnh đoàn hoàn toàn không biết.

Trường học thiếu tiền ăn hai tháng

Bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Sơn (xã Nhôn Mai) cho hay phía nhà trường có tham gia dự án Nuôi em từ năm học 2024.

Tại trường, 100% học sinh là người dân tộc thiểu số như Thái, Khơ Mú, Mông… Dự án hỗ trợ 8.000 đồng/em/bữa trưa và sau đó nâng lên 10.000 đồng/em/bữa, áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu.

"Năm ngoái trường có 60 học sinh, năm nay có 140 em được hỗ trợ tiền ăn. Tuy vậy, năm nay họ chưa thanh toán. Năm trước họ chuyển tiền ăn về cho trường, sau đó trường thanh toán cho nhà cung ứng", bà Hằng nói.

Mỗi em sẽ được hỗ trợ từ 8.000-10.000 đồng/bữa trưa. Ảnh: Q.Đ

Cũng theo bà Hằng, năm nay, dự án hỗ trợ các em bắt đầu từ tháng 10. Tuy nhiên, hai tháng qua (tháng 10-11), phía nhà trường vẫn chưa được nhận được tiền hỗ trợ này.

Thông thường, đến cuối mỗi tháng họ sẽ thanh toán đầy đủ. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà đã hai tháng trôi qua dự án vẫn chưa chuyển kinh phí cho nhà trường theo thỏa thuận. Riêng trong hai tháng này, dự án còn nợ nhà trường 42 triệu đồng.

“Mỗi bữa ăn của các em trị giá 20.000 đồng, dự án hỗ trợ một nửa, phần còn lại chúng tôi vận động phụ huynh. Hiện chúng tôi rất lo lắng vì chưa biết lấy nguồn nào để bù vào khoản tiền mà dự án đã hứa nhưng chưa chuyển. Trước mắt, nhà trường sẽ họp phụ huynh; nếu dự án không tiếp tục hỗ trợ, chúng tôi buộc phải vận động phụ huynh đóng tiền ăn trưa cho trẻ”, bà Hằng nói.

Dự án "Nuôi em Nghệ An" là hoạt động thiện nguyện hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng khó khăn thuộc các huyện (cũ) miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An, bắt đầu từ năm 2019 đến nay.

Với dự án này, mỗi học sinh mầm non và tiểu học sẽ được một nhà hảo tâm “nhận nuôi”, thông qua việc dự án cung cấp mã của học sinh cho nhà hảo tâm. Sau đó, nhà hảo tâm chuyển khoản kinh phí hỗ trợ ăn bán trú cho dự án.

Khi nhận được nguồn kinh phí này, dự án sẽ phân bổ và chuyển đến các điểm trường. Khoản đóng góp của nhà hảo tâm nhằm bổ sung khẩu phần ăn bán trú cho học sinh, bên cạnh chế độ ăn bán trú mà nhiều điểm trường đã được ngân sách Nhà nước cấp.

Phía dự án giới thiệu Trưởng Ban thường trực mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung giữ vai trò phụ trách dự án là Đỗ Thị Ng.

Trong giai đoạn năm học từ 2019-2024, nhà hảo tâm hỗ trợ 1.550.000 đồng/học sinh/năm học (gồm tiền ăn, mua khay đựng cơm, thìa, đĩa…). Năm học 2024-2025 và 2025-2026, số tiền hỗ trợ tăng lên 1.910.000 đồng/học sinh/năm học.

Mỗi bữa ăn, nhà trường sẽ lên thực đơn, bữa ăn thịt, đậu, canh, rau... với giá chỉ 7.000 - 8.000 đồng/suất, cộng thêm sự hỗ trợ từ gia đình và địa phương các em sẽ có bữa ăn no và đủ chất.

Theo thống kê sơ bộ, tại các điểm trường ở Nghệ An có 241 học sinh được 61 nhà hảo tâm nhận nuôi với số tiền hơn 500 triệu đồng.