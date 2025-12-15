Trong những ngày qua, trên báo chí, cũng như mạng xã hội đã liên tục có những phản ánh về tính minh bạch trong việc kêu gọi từ thiện của ông Hoàng Hoa Trung từ dự án Nuôi Em cũng như Sức Mạnh 2000.

Theo đó, người này đã sử dụng tài khoản cá nhân để nhận đóng góp từ các nhà hảo tâm; có hiện tượng trùng mã số các em được nhận nuôi; cũng như việc kêu gọi đóng góp xây trường khi dự án đã xây xong…

Dự án Sức Mạnh 2000 – Ánh sáng núi rừng trên MoMo. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, cộng đồng mạng còn đưa thông tin về việc ông Hoàng Hoa Trung là nhân viên của MoMo và trên ví điện tử này cũng xuất hiện một dự án có tên “Sức Mạnh 2000 – Ánh sáng núi rừng”, theo mô tả “Quỹ Sức mạnh 2000 thuộc hệ sinh thái Nuôi Em, được thành lập để nâng cao chất lượng cơ sở vật chất cho các em nhỏ khó khăn vùng cao. Mỗi người 2000 đồng/ngày, chúng tôi đã xây dựng trong 10 năm qua”. Điều này khiến họ đặt ra nghi ngờ rằng dự án kêu gọi từ thiện trên MoMo cũng liên quan đến Hoàng Hoa Trung và đặt ra vấn đề về sự minh bạch.

Liên quan đến sự việc này, đại diện truyền thông MoMo cho biết đã ghi nhận và thực hiện xác minh nội dung liên quan.

Cụ thể, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện truyền thông MoMo cho biết, là một doanh nghiệp luôn nỗ lực đem công nghệ phục vụ đời sống và cộng đồng, công ty đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người dùng đóng góp cho các chương trình từ thiện thông qua ứng dụng MoMo.

Các hoạt động từ thiện trên MoMo luôn đảm bảo các nguyên tắc chỉ ký hợp đồng và chuyển tiền quyên góp đến các tổ chức, đơn vị có chức năng hoạt động từ thiện theo quy định của pháp luật (như Mặt trận Tổ quốc, Trung tâm tình nguyên quốc gia, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam).

Theo đó, "Sức Mạnh 2000 - Ánh sáng núi rừng" là dự án do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia triển khai; MoMo đã ký hợp đồng chính thức với Trung tâm hỗ trợ kết nối quyên góp trên ứng dụng MoMo. Toàn bộ tiền quyên góp được MoMo chuyển vào tài khoản của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

“MoMo không quản lý, vận hành, chi phối hay đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào liên quan đến các dự án, công việc mà ông Hoàng Hoa Trung tổ chức hoặc tham gia với tư cách cá nhân”, đại diện MoMo nhấn mạnh.

Đồng thời, công ty này cũng khẳng định luôn ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thanh toán, đảm bảo các giao dịch được thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật; cam kết sẽ hợp tác đầy đủ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền có yêu cầu liên quan đến vụ việc.