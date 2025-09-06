Sổ đỏ - Thước đo giá trị thật của bất động sản

Trong bức tranh bất động sản năm 2025, pháp lý trở thành “bộ lọc” giúp nhà đầu tư nhận diện giá trị thật của dự án. Nếu trước đây, nhiều người bị cuốn theo những cơn sốt đất ngắn hạn hay tin đồn quy hoạch, thì nay xu hướng đã dịch chuyển: bất động sản có pháp lý minh bạch, quyền sở hữu lâu dài và tiềm năng tăng giá ổn định mới được ưu tiên. Đây được xem là nền tảng đảm bảo để tích lũy tài sản và bảo toàn vốn bền vững, mở ra cơ hội sinh lời trong dài hạn.

Trong đầu tư, lợi nhuận chỉ hiện hữu khi tài sản có thể chuyển nhượng, thế chấp và được pháp luật công nhận. Vì thế, sổ đỏ từ lâu đã được xem là thước đo chuẩn mực để phân biệt đâu là khoản đầu tư an toàn.

Tuy nhiên, trên thị trường vẫn tồn tại không ít dự án đất nền được rao bán khi chưa có sổ đỏ. Việc chậm trễ bàn giao sổ đỏ không chỉ là một rào cản pháp lý đơn thuần, mà còn để lại nhiều hệ lụy cho nhà đầu tư.

Pháp lý minh bạch là “bộ lọc” quan trọng giúp nhà đầu tư nhận diện giá trị thật của bất động sản. Ảnh phối cảnh tổng thể dự án The Gateway City (Hưng Yên)

Trước hết, bất động sản chưa có sổ thường mất tính thanh khoản: người mua thứ cấp dè dặt, khiến nhà đầu tư khó xoay vòng vốn. Tiếp đó, thủ tục giao dịch thiếu chặt chẽ, dễ phát sinh tranh chấp, thậm chí rơi vào tình trạng “một lô bán cho nhiều người”. Dòng vốn bị “giam” lại khiến nhà đầu tư mất đi sự linh hoạt, bỏ lỡ cơ hội sinh lời ở những kênh khác.

Sự chậm trễ này còn bào mòn niềm tin thị trường: tài sản không thể hiện giá trị thật, thanh khoản kém, tiềm năng tăng giá hạn chế.

Đây là lý do các dự án sở hữu sổ đỏ trao tay đang trở thành lựa chọn ưu tiên, giúp nhà đầu tư an tâm về pháp lý, linh hoạt về dòng vốn và tự tin về giá trị gia tăng trong tương lai.

The Gateway City - Bảo chứng pháp lý, gia tăng giá trị đầu tư nhờ “sổ đỏ trao tay”

Nằm tại xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên The Gateway City nổi bật như một dự án đô thị hiện đại được định vị trở thành trung tâm kết nối giao thương, mang lại giá trị gia tăng bền vững cho cư dân và nhà đầu tư. Bên cạnh vị trí thuận lợi, điểm nhấn tạo nên sức hút khác biệt của dự án là yếu tố pháp lý.

The Gateway City - khu đô thị hiện đại với vị trí kết nối chiến lược. Ảnh phối cảnh

Chủ đầu tư The Gateway City cho biết đã nhận 327 cuốn sổ đỏ cho các lô đất, khẳng định cam kết minh bạch và uy tín trên thị trường. “Toàn bộ số sổ đỏ hiện đang được chủ đầu tư trực tiếp lưu giữ, không thế chấp tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào. Đây là minh chứng cho năng lực tài chính vững vàng, cũng như sự minh bạch trong chiến lược phát triển của dự án”, đại diện Công ty cổ phần Madoka - chủ đầu tư dự án khẳng định.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư dự án, quy trình bàn giao sổ đỏ tại The Gateway City được thiết kế minh bạch, nhanh chóng. Khách hàng sẽ được nhận sổ trong thời gian ngắn sau khi hoàn tất giao dịch và hoàn công công trình.

Chủ đầu tư The Gateway City cho biết đã nhận 327 cuốn sổ đỏ, bảo chứng pháp lý cho dự án

Theo chủ đầu tư dự án, chính sách “sổ đỏ trao tay” tại The Gateway City mang lại loạt lợi ích thiết thực. Trước hết là sự an tâm về quyền sở hữu lâu dài. Sổ đỏ là minh chứng cho quyền sử dụng đất hợp pháp được Nhà nước công nhận, giúp nhà đầu tư tránh những lo lắng về rủi ro pháp lý trong tương lai. Tiếp đến là khả năng thanh khoản dễ dàng: với sổ đỏ trong tay, việc mua bán, chuyển nhượng diễn ra thuận lợi, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, khi dòng vốn cần được xoay vòng linh hoạt.

Một lợi ích khác là khả năng hỗ trợ tài chính. Ngân hàng luôn ưu tiên các tài sản có sổ đỏ trong xét duyệt hồ sơ vay vốn, mở ra cơ hội để nhà đầu tư thế chấp nhằm bổ sung nguồn lực kinh doanh hoặc tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư. Cuối cùng, là tiềm năng gia tăng giá trị. Tài sản bất động sản có sổ đỏ luôn được thị trường định giá cao hơn, tạo nền tảng sinh lời bền vững theo thời gian.

(Nguồn: Công ty cổ phần Madoka)