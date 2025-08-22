Một công dân phản ánh, gia đình có mua thửa đất nông nghiệp vào tháng 7/2022. Do đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), hai bên đã lập hợp đồng viết tay có xác nhận của trưởng thôn. Hiện gia đình vẫn canh tác trên thửa đất.

Thửa đất đã được Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và UBND xã cấp bản vẽ trích lục năm 2022, xác định là đất trồng cây lâu năm. Chủ cũ có giấy xác nhận nguồn gốc đất khai hoang năm 2001, cùng các giấy xác nhận đất không tranh chấp, không vướng quy hoạch được cấp năm 2022.

Công dân thắc mắc, trường hợp này có thể đăng ký cấp sổ đỏ không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết pháp luật về đất đai có quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

Nội dung này cũng được quy định tại mục XI, nội dung C, phần V của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, phần quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật nhưng có chữ ký của các bên liên quan, và chưa được cấp sổ đỏ trước ngày 1/8/2024, thì phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 137 Luật Đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân nghiên cứu và thực hiện theo quy định.