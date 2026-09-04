Theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, Apple nhiều khả năng sẽ tăng giá thế hệ iPhone cao cấp ra mắt tuần tới, căn cứ trên biến động chi phí linh kiện phần cứng gần đây.

Dự đoán thay đổi giá khởi điểm trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Nguồn: TrendForce

TrendForce nhận định mức tăng 10-20% phù hợp với khung dự báo 14-18% mà đơn vị này từng đưa ra hồi tháng 6, đồng thời khớp với thông lệ định giá chẵn của "táo khuyết".

Nếu kịch bản này diễn ra, người dùng sẽ phải chi thêm từ 150 đến 200 USD (khoảng 3,7 đến 5 triệu đồng) cho mỗi phiên bản Pro.

Đáng chú ý, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple (được đồn đoán mang tên "iPhone Ultra") có thể sở hữu mức giá khởi điểm trong khoảng 2.099 - 2.299 USD.

Bản trang bị bộ nhớ tối đa thậm chí có nguy cơ vượt mốc 3.000 USD (hơn 75 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn được cho là sẽ lùi ngày ra mắt sang mùa xuân 2027 và cũng chịu chung mức tăng 10-20%.

Nguyên nhân cốt lõi khiến giá thiết bị leo thang đến từ chip nhớ. Dữ liệu từ TrendForce cho thấy giá chip nhớ dung lượng 256 GB đã tăng gần 400% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phân tích độc lập từ đơn vị này cũng chỉ ra tổng chi phí linh kiện phần cứng (BOM) của một chiếc iPhone Pro 256 GB đã tăng khoảng 38%.

Dẫu vậy, giới phân tích cho rằng Apple sẽ chấp nhận giảm bớt biên lợi nhuận để gánh một phần chi phí thay vì chuyển toàn bộ gánh nặng sang người tiêu dùng.

Năm ngoái, Apple giữ nguyên giá iPhone 17 Pro Max và chỉ tăng 100 USD với bản iPhone 17 Pro tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, cuộc đua xây dựng hạ tầng AI bùng nổ trong năm nay đã đẩy giá bộ nhớ lên mức kỷ lục, tạo áp lực chi phí đè nặng lên toàn bộ ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong ngắn hạn.

Mức giá chính thức của dải sản phẩm mới sẽ được Apple công bố tại sự kiện "Surprise and shine", diễn ra vào ngày 9/9 tới (0h ngày 10/9 giờ Việt Nam).

(Theo MacRumors)