Sự kiện ngày 9/9 của Apple thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ, khi mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên dự kiến sẽ chiếm vị trí trung tâm, bên cạnh iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và màn chào sân của tân CEO John Ternus.

Sự kiện lớn nhất năm của gã khổng lồ công nghệ Mỹ sẽ diễn ra chỉ hai ngày sau khi Huawei công bố Mate XT 2 - phiên bản kế nhiệm mẫu điện thoại gập ba cao cấp.

Nhân viên Huawei cầm trên tay mẫu smartphone gập ba Mate XT trong sự kiện ra mắt sản phẩm năm 2025. Ảnh: EPA-EFE

Giới phân tích kỳ vọng màn ra mắt thiết bị gập của Apple sẽ vực dậy ngành di động vốn đang chật vật vì chi phí linh kiện leo thang.

Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại hãng IDC, nhận định "việc Apple gia nhập thị trường điện thoại gập không chỉ thắp lại đà tăng trưởng cho một phân khúc đang mất dần động lực, mà còn làm thay đổi căn bản quỹ đạo của toàn bộ thị trường".

Bà Popal dự báo Apple sẽ xuất xưởng hơn 17 triệu chiếc iPhone màn hình gập vào năm 2027, chiếm khoảng 40% thị phần toàn cầu. "Apple có vị thế cạnh tranh sòng phẳng với Huawei và Samsung ngay tại những thị trường họ từng thống trị từ lâu - một kết quả phi thường đối với một dòng sản phẩm mới chỉ bước sang năm thứ hai của vòng đời", bà nhấn mạnh.

Theo IDC, phân khúc smartphone gập dự kiến tăng trưởng 13% trong năm nay và thêm 18% vào năm 2027, trở thành "điểm sáng duy nhất" của bức tranh thị trường u ám.

Báo cáo mới nhất của IDC chỉ ra lượng xuất xưởng smartphone toàn cầu năm 2026 sẽ giảm 16,7%, mức giảm thường niên sâu nhất từng được ghi nhận, tồi tệ hơn so với mức dự báo giảm 13,9% đưa ra ở quý trước. Tình trạng thiếu hụt chip nhớ nghiêm trọng, bắt nguồn từ làn sóng đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), đang giáng đòn mạnh nhất vào các nhà sản xuất phần cứng nửa cuối năm 2026, kéo lượng xuất xưởng bán niên giảm hơn 27% so với cùng kỳ năm trước.

Khi sản lượng lao dốc, giá bán thiết bị lại tăng vọt. IDC dự báo giá bán trung bình của một chiếc điện thoại thông minh trên toàn cầu sẽ tăng khoảng 27% trong năm nay lên 581 USD và đà tăng giá có thể kéo dài sang năm 2027.

Ông Francisco Jeronimo, Phó Chủ tịch phụ trách mảng thiết bị cá nhân toàn cầu tại IDC, cảnh báo: "Cơn sóng thần chip nhớ đang đổ bộ toàn diện và người tiêu dùng bắt đầu phải trả giá cho AI. Kỷ nguyên điện thoại giá rẻ đã chính thức khép lại. Kể từ nay, kẻ chiến thắng sẽ là những thương hiệu sở hữu quy mô và lợi thế chuỗi cung ứng đủ lớn để duy trì sức mua ở mức giá mà khách hàng chưa từng phải trả trước đây".

Khủng hoảng chip nhớ cũng gây chấn động toàn bộ chuỗi cung ứng thiết bị điện tử tiêu dùng, làm xói mòn lợi nhuận của các nhà sản xuất máy tính cá nhân, máy tính bảng và máy ảnh kỹ thuật số.

Hãng sản xuất máy quay hành trình Insta360 của Trung Quốc tuần trước vừa báo cáo mức sụt giảm lợi nhuận ròng tới 94% trong nửa đầu năm, với nguyên nhân chính là giá chip nhớ tăng phi mã. Doanh nghiệp này cho biết chi phí linh kiện cao kỷ lục đã gây áp lực nặng nề lên giá thành sản phẩm và làm suy giảm biên lợi nhuận ngắn hạn.

Cụ thể, Insta360 chỉ ghi nhận 30,4 triệu NDT (khoảng 4,5 triệu USD) lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2026, tụt dốc không phanh so với mức 519,8 triệu NDT cùng kỳ năm ngoái, dù doanh thu vẫn tăng 50% lên 5,5 tỷ NDT.

(Tổng hợp)