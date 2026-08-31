Giữa các thương hiệu điện thoại Trung Quốc với Apple và Samsung luôn tồn tại một khoảng cách lớn về công nghệ sạc nhanh.

Theo PhoneArena, thực tế kiểm nghiệm cho thấy phiên bản iPhone 17 Pro Max hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W trên lý thuyết, nhưng duy trì ổn định ở mức 40W và mất khoảng 76 đến 80 phút để nạp đầy viên pin 5.088 mAh.

Trong khi đó, dòng máy cận cao cấp Xiaomi 14T Pro có giá chỉ bằng một nửa nhưng sở hữu sạc nhanh 120W, nạp đầy viên pin 5.000 mAh từ 0 lên 100% chỉ trong 23 phút - nhanh gấp gần 4 lần so với flagship của Apple. Thậm chí, nhiều mẫu máy Trung Quốc mới hiện nay đã ứng dụng pin silicon-carbon dung lượng lớn hơn nhưng thời gian sạc vẫn vượt trội hoàn toàn.

Thế độc quyền kìm hãm cải tiến công nghệ

Thị trường smartphone Mỹ có cấu trúc rất khác biệt so với Trung Quốc. Tại Mỹ, Apple chiếm tới 60% thị phần, tiếp theo là Samsung với khoảng 22%. Vị thế độc quyền nhóm này làm giảm động lực đột phá. Điển hình như việc Samsung duy trì dung lượng pin 5.000 mAh trên các dòng Galaxy Ultra suốt nhiều năm liền kể từ năm 2020. Tương tự, Apple cũng từng giữ công suất sạc có dây ở mức 20W - 27W trong thời gian rất dài.

Ngược lại, thị trường nội địa Trung Quốc có tính cạnh tranh khốc liệt với hàng loạt thương hiệu lớn nhỏ. Để giành giật thị phần, các hãng liên tục chạy đua phát triển chuẩn sạc độc quyền, đẩy công suất sạc lên tới 100W, 120W hay thậm chí là 240W trên mẫu Realme GT3 (sạc đầy pin trong khoảng 10 phút).

Sự khác biệt về văn hóa và thói quen sử dụng

Khảo sát tiêu dùng từ hãng nghiên cứu The NPD Group chỉ ra rằng 64% người dùng Mỹ có thói quen cắm sạc điện thoại qua đêm tại nhà. Khi ngủ, việc thiết bị nạp đầy pin trong 30 phút hay 3 tiếng không tạo ra nhiều khác biệt đối với họ.

Trong khi đó, nhịp sống đô thị tốc độ cao tại Trung Quốc thúc đẩy nhu cầu nạp pin nhanh trong ngày. Người dùng thường xuyên phải sạc pin khi đang di chuyển thông qua các trạm sạc nhanh công cộng đặt tại ga tàu điện ngầm, xe buýt, thư viện và quán cà phê.

Các nhà sản xuất Trung Quốc hiện đã dần chạm đến giới hạn vật lý an toàn của công nghệ sạc nhanh và bắt đầu duy trì tiêu chuẩn ổn định ở mức 100W đến 120W.

Trong khi đó, Samsung đã bắt đầu thử nghiệm công nghệ pin silicon-carbon trên dòng Galaxy Z Fold 8, còn Apple được kỳ vọng sẽ ứng dụng vật liệu này trên các thế hệ iPhone tương lai. Do pin silicon-carbon có mật độ dung lượng lớn hơn đòi hỏi công suất sạc cao hơn để rút ngắn thời gian chờ, khoảng cách về tốc độ sạc giữa Apple, Samsung và các hãng di động Trung Quốc dự kiến sẽ dần biến mất trước năm 2030.

(Theo PhoneArena)