Xuất khẩu của Việt Nam được dự báo tiếp tục có nhiều cơ hội tăng trưởng trong năm 2027. Gỗ và sản phẩm gỗ, vật liệu xây dựng, nông sản - thực phẩm, hàng tiêu dùng và năng lượng là những nhóm hàng có triển vọng tích cực.

Tại hội thảo trực tuyến “2027 Xuất khẩu gì?”, ông Nguyễn Tuấn Việt, CEO VIETGO, nhận định, năm 2027 có thể mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt tại các thị trường Ấn Độ, Trung Đông và Trung Quốc.

Theo ông Việt, triển vọng xuất khẩu không chỉ nằm ở những mặt hàng đã có vị thế trên thị trường quốc tế mà còn đến từ các nhóm nguyên liệu, vật liệu phục vụ sản xuất và xây dựng. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội, doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm khách hàng, nắm bắt nhu cầu nhập khẩu và đáp ứng yêu cầu của từng thị trường.

Gỗ, vật liệu xây dựng có thêm cơ hội

Với ngành gỗ, ông Nguyễn Tuấn Việt cho rằng doanh nghiệp có thể tập trung vào hai nhóm sản phẩm chính.

Thứ nhất là đồ gỗ nội thất, ngoại thất, phục vụ nhu cầu tiêu dùng quốc tế. Thứ hai là nhóm nguyên liệu gỗ gồm ván bóc, gỗ dán và gỗ xẻ từ rừng trồng, phục vụ hoạt động sản xuất và chế biến.

Một trong những động lực được kỳ vọng là nhu cầu đô thị hóa, xây dựng nhà ở tại Ấn Độ, cùng xu hướng đa dạng hóa nguồn cung của các nhà nhập khẩu quốc tế. Việc dịch chuyển một phần hoạt động sản xuất và thương mại khỏi Trung Quốc cũng có thể tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam.

Một nhóm hàng khác được dự báo có nhiều dư địa tăng trưởng là vật liệu xây dựng, bao gồm xi măng, gạch, đá, sản phẩm nhôm, tôn và các cấu kiện phục vụ xây dựng.

Trung Đông được đánh giá là một trong những thị trường đáng chú ý đối với nhóm hàng này. Ông Việt cho biết lượng khách hàng quốc tế tìm mua xi măng thông qua hoạt động xúc tiến của VIETGO trong năm 2025 tăng khoảng ba lần so với giai đoạn 2023-2024. Đây được xem là tín hiệu cho thấy nhu cầu đối với vật liệu xây dựng đang gia tăng tại một số thị trường.

Nhóm hàng nông sản và thực phẩm được nhận định tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong xuất khẩu năm 2027. Các mặt hàng như cà phê, hạt điều, gạo, hồ tiêu, quế, hồi, trái cây tươi và trái cây chế biến được đánh giá có khả năng duy trì nhu cầu tại nhiều thị trường.

Xuất khẩu cà phê được dự báo tiếp tục tăng. Ảnh: Nguyễn Huế

Ông Việt dự báo kim ngạch xuất khẩu cà phê trong năm 2026 và năm 2027 có thể đạt khoảng 9-10 tỷ USD mỗi năm.

Đối với nhóm gia vị, Ấn Độ, Pakistan và Trung Đông được xác định là những thị trường có nhu cầu nhập khẩu lớn, đặc biệt đối với quế, hồi, tiêu, ớt, gừng và nghệ.

Ở nhóm trái cây, ngoài sản phẩm tươi, các mặt hàng chế biến như dứa đóng hộp, trái cây sấy cũng có cơ hội tiếp cận những phân khúc khách hàng riêng biệt.

Đối với nhóm hàng tiêu dùng, các sản phẩm nhựa, giấy, dệt may, giày dép và đồ gia dụng được dự báo tiếp tục có cơ hội mở rộng thị trường trong năm 2027. Các sản phẩm giấy dùng một lần, giấy vệ sinh, giấy ăn, bao bì và sản phẩm nhựa phục vụ sinh hoạt có thị trường tiêu thụ rộng, gắn với nhu cầu thường xuyên của người dân.

Ở nhóm năng lượng, các sản phẩm như than đá và viên nén gỗ được nhận định có thể hưởng lợi từ nhu cầu nhiên liệu tại một số thị trường nhập khẩu.

Những thị trường xuất khẩu đáng chú ý

Về thị trường xuất khẩu, ông Nguyễn Tuấn Việt cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cần đặc biệt quan tâm đến ba thị trường có tiềm năng tăng trưởng trong năm 2027.

Ấn Độ được đánh giá là thị trường triển vọng đối với gỗ nguyên liệu, vật liệu xây dựng, đồ nội thất và gia vị nhờ nhu cầu đô thị hóa và quy mô dân số lớn. Trung Đông có nhu cầu nhập khẩu đáng kể đối với thực phẩm, trái cây, hàng tiêu dùng và vật liệu phục vụ xây dựng, tái thiết. Trung Quốc tiếp tục là thị trường quan trọng, nhưng doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi cách tiếp cận.

Theo ông Nguyễn Tuấn Việt, năm 2027 sẽ không chỉ là cuộc cạnh tranh về giá bán mà còn là cuộc cạnh tranh về khả năng nắm bắt nhu cầu, tổ chức chuỗi cung ứng và thực hiện đơn hàng.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu tiếp tục biến động, những doanh nghiệp chủ động tìm kiếm thị trường, kiểm soát chi phí và đáp ứng tốt yêu cầu của nhà nhập khẩu sẽ có nhiều cơ hội gia tăng thị phần xuất khẩu.