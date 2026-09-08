Chiều 8/9, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Quang cảnh phiên họp.

Theo báo cáo tại phiên họp, tình hình kinh tế - xã hội của Thái Nguyên trong 8 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng. Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 28,85% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 8 tháng tăng 22,15%, thuộc mức tăng cao trong nhiều năm trở lại đây.

Trong đó, các ngành điện tử, chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực quan trọng đối với tăng trưởng công nghiệp của tỉnh.

Thu ngân sách đạt gần 20.000 tỷ đồng

Công tác thu ngân sách tiếp tục đạt kết quả tích cực. Đến ngày 31/8, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 19.769 tỷ đồng, bằng 74,5% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 3.232 tỷ đồng.

Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng diện tích một số cây trồng chính vụ mùa ước đạt 67,3 nghìn ha, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích trồng rừng tập trung đạt hơn 7.900 ha, bằng 106% kế hoạch.

Thái Nguyên tạo đà bứt phá, thu ngân sách hơn 19.700 tỷ đồng sau 8 tháng. Ảnh: Thu Trang

Tỉnh Thái Nguyên cũng tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, nâng tầm giá trị thương hiệu chè, một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 8 tháng đạt 45,97 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 26,3 tỷ USD, đưa Thái Nguyên tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương xuất siêu lớn của cả nước.

Đáng chú ý, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh tăng thêm khoảng 8 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước, sau TPHCM.

Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Đối với đầu tư công, UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 62% kế hoạch vốn năm 2026.

Tỉnh đặt mục tiêu đến ngày 30/9 nâng tỷ lệ giải ngân lên 70%, đồng thời quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư.

Đánh giá cao những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, tập trung cao nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026) và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026. Đây là những sự kiện quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh, con người và các sản phẩm đặc trưng của Thái Nguyên đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn bày tỏ tin tưởng, với những kết quả nổi bật sau 8 tháng cùng quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, Thái Nguyên đang tạo đà vững chắc để bứt phá, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.