Theo chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết, từ ngày 11 - 20/2, miền Bắc sẽ có nhiều biến động, với mưa phùn và sương mù kéo dài do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa và rãnh áp thấp phía Nam. Trong khi đó, miền Nam duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Thời tiết Hà Nội ngày 11/2 nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tuy nhiên, trưa, chiều mây sẽ giảm và hửng nắng, mang đến những tia nắng ấm áp cho Thủ đô. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C. So với ngày 10/2, nhiệt độ Hà Nội tăng nhẹ.

Trong khi đó, TPHCM đón nắng vàng rực rỡ. Dù có mây vào ban đêm, nhưng ban ngày trời sẽ quang đãng, không mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Thời tiết Sài Gòn duy trì sự ổn định so với ngày 10/2.

Thời tiết Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Ảnh: Hoàng Hà.

Dự báo thời tiết 11/2/2025 chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, vùng đồng bằng và trung du trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, vùng núi 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ C.