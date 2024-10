Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, xu thế thời tiết đêm nay và ngày 19/10 như sau:

Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông tập trung vào đêm và sáng sớm. Do có đợt không khí lạnh lệch đông nên chỉ gây mưa rào và giông ở vùng núi và một số nơi ở đồng bằng, nhiệt độ giảm không đáng kể.

Miền Bắc có mưa rào rải rác, sáng sớm xuất hiện sương mù. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông vài nơi, phía Bắc sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; từ chiều 19/10 có mưa rào và giông rải rác.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Bắc Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng tối 18/10 có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, tại ven biển phía Đông của Nam Bộ mực nước có xu hướng tăng theo triều cường. Dự báo chiều tối nay và ngày 19/10, ven biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau xuất hiện triều cường trong khoảng thời gian 0h – 4h và 12h – 16h hằng ngày, độ cao nước lớn từ 415 – 420cm.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày 19/10/2024 chi tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa vài nơi, từ gần sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; từ chiều mai có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối), riêng tối nay có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối), riêng tối nay có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thời tiết TPHCM trong những ngày tới: