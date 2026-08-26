Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 4 Narra đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thêm.

Lúc 7h sáng nay ( 26/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 8h ngày 26/8/2026. Nguồn: NCHMF

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 19h cùng ngày, vị trí vùng áp thấp trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cường độ dưới cấp 6.

Cũng trong ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Thời tiết miền Bắc vẫn có mưa rào và giông. Ảnh: Thạch Thảo

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 26/8, có mưa rào và giông rải rác vào đêm và sáng, ngày có lúc trời nắng với nhiệt độ cao nhất 29-33 độ, thấp nhất 25-27 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Trong khi đó, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngoài ra, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, riêng Nam Bộ nắng đến 34 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác.

Dự báo thời tiết ngày 26/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.