Dự báo thời tiết ngày 27/10/2026, không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc có mưa vài nơi, nắng gián đoạn và giảm nhiệt. Trung Bộ mưa lớn dồn dập. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông, ngày 27/10, Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù, mưa xuất hiện cục bộ; nhiệt độ cao nhất tiếp tục giảm nhẹ, còn ở mức 31-33 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 27/10, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ cao nhất cũng giảm nhẹ 1 độ so với hôm qua, còn 32 độ, trời dịu mát hơn.

Đáng lưu ý, không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, miền Trung xuất hiện đợt mưa lớn dồn dập. Cụ thể, ngày 27/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 80mm.

Hà Tĩnh đến Đà Nẵng mưa lớn dồn dập trong 3 ngày. Ảnh: Hà Nam

Dự báo, từ chiều tối 27-29/10, các đợt không khí lạnh tiếp tục được bổ sung xuống phía Nam, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh dần. Thời tiết tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng chuyển biến xấu, xuất hiện mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi vượt ngưỡng 250mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cục bộ cường độ lớn, vượt 100mm chỉ trong vòng 3 giờ.

Ngoài ra, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, ngày 27/10, tại Nam Bộ mưa vẫn tập trung về chiều tối, diện và lượng mưa gia tăng nhẹ, các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Cần Thơ, Cà Mau có mưa khoảng 1/2 diện tích; khu vực Cà Mau, Cần Thơ có nơi mưa vừa. Các tỉnh thành khác ít mưa hơn.

Ngày 28/10, khi các nhiễu động gió trên cao hoạt động tốt hơn, mưa tiếp tục gia tăng trên toàn khu vực Nam Bộ, có nơi mưa vừa, mưa to.

Lưu ý về tình hình triều cường, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới theo kỳ triều cường rằm tháng Chín âm lịch. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này sẽ ở mức cao và trên báo động 3, khả năng gây ngập ở các vùng trũng thấp, kém thoát nước ở một số tuyến đường.

Dự báo thời tiết ngày 27/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng TP Đà Nẵng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối có mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.