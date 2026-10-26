Miền Bắc có khả năng đón không khí lạnh mạnh hơn vào đầu tháng 11, trời chuyển lạnh về đêm và sáng. Trong khi đó, Trung Bộ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng từ chiều tối 27/10, lượng mưa cục bộ vượt 250mm.

Miền Bắc có thể chuyển lạnh vào đầu tháng 11

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc đang chịu tác động của không khí lạnh yếu lệch đông, kết hợp nén rãnh áp thấp, gây mưa rào và giông, nền nhiệt giảm nhẹ.

Trong những ngày tới, Bắc Bộ chủ yếu có mưa rào và giông vài nơi, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có khả năng xuất hiện mưa rào và giông rải rác từ khoảng ngày 29-30/10.

Thời tiết miền Bắc có thể lạnh về đêm và sáng vào đầu tháng 11. Ảnh: Nam Khánh

Đáng chú ý, trong khoảng 1-2 ngày đầu tháng 11, miền Bắc có thể chịu tác động của một đợt không khí lạnh mạnh hơn, gây mưa rào và giông rải rác, đồng thời khiến nền nhiệt giảm.

“Thời tiết có khả năng chuyển lạnh về đêm và sáng tại các tỉnh vùng núi, trong khi khu vực đồng bằng chuyển se lạnh”, ông Hòa nhận định.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, nhiệt độ cao nhất đầu tháng 11 có thể giảm xuống dưới 30 độ. Nguồn: NCHMF

Miền Trung có nơi mưa trên 250mm trong 3 ngày

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng do tác động kết hợp của không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao.

Cụ thể, từ chiều tối 27/10 đến ngày 28/10, khu vực này có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đáng chú ý, mưa có cường độ lớn, có nơi trên 100mm trong 3 giờ.

Từ đêm 28/10 đến ngày 29/10, mưa vừa, mưa to và giông tiếp tục xảy ra tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Tổng lượng mưa từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10 tại khu vực này phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm nay 26/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong các cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.